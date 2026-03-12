Pérez sait qu’il sera ’difficile de réduire l’écart’ pour Cadillac F1

Sergio Pérez s’est félicité de débuts réussis pour Cadillac F1, après avoir franchi la ligne d’arrivée du Grand Prix d’Australie. Le pilote mexicain espère continuer sur cette lancée en Chine, où le Sprint va ajouter du travail à la structure débutante.

Mais le plus difficile sera clairement de réduire l’écart selon lui, puisqu’il va falloir réussir à développer plus vite la MAC-26 que la concurrence ne fera évoluer ses voitures afin de réduire l’écart.

"Ca a été un accomplissement énorme pour toute l’équipe, malheureusement Valtteri n’a pas fini la course, mais on a pu faire beaucoup d’arrêts, une course et avoir beaucoup d’informations. Mais on sait que les choses débutent seulement et qu’il sera difficile de réduire l’écart puisqu’on lutte contre les meilleures équipes du monde" a déclaré Pérez aujourd’hui dans le paddock de Shanghai.

"Et pour revenir sur les autres équipes, il faut développer notre voiture plus vite qu’ils le feront. On a donc une tâche énorme entre les mains et c’est pour ça qu’on est là, la priorité est de réussir à optimiser le développement."

"Au bout du compte, il s’agit de chiffres, et l’on veut réduire le gap sur le peloton. On doit améliorer l’opérationnel, la stratégie, et avancer en tant qu’équipe. On est une équipe, on est limités sur ce qu’on peut faire et c’est difficile car on est à plus de 3 secondes et on n’a pas les informations qu’a Ferrari pour déployer l’énergie et optimiser le moteur."

Valtteri Bottas ne veut pas être déçu de son abandon à Melbourne, car il pense que l’accomplissement de Cadillac va au-delà du fait de finir la course, et il salue le travail déjà fait et celui qui vient.

"C’est bizarre car je n’ai pas fini la course mais je suis positif ! On a fini la course avec une voiture et c’était bien. C’était une grande étape pour l’équipe et on en a une autre ici avec un Sprint, mais c’était positif de venir ici après avoir réussi cela à Melbourne" indique Bottas.

"Il y a beaucoup de potentiel, on a une bonne base de performance avec la voiture mais on manque d’appui et de performance. On a beaucoup de choses dans les tuyaux et je suis sûr qu’on va rapidement faire des progrès."

"Il y avait beaucoup de doutes au sujet de notre préparation mais nous avons été là à chaque test et à chaque séance chaque week-end, donc je pense que petit à petit, on va avoir leur respect, et on l’aura encore plus quand on sera rapides."

Interrogé sur la forme de sa plus proche rivale, Bottas note que la fiabilité est à l’avantage de son équipe : "Aston a eu des problèmes, nous aussi, mais on a au moins pu finir la course avec une voiture donc c’est positif. Et tout le monde est motivé, tout le monde travaille avec l’envie de progresser."