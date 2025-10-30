Button annonce la fin de sa carrière professionnelle

Jenson Button disputera la dernière course de sa carrière professionnelle le week-end prochain à Bahreïn.

À 45 ans, le champion du monde de Formule 1 2009 tirera sa révérence après les 8 Heures de Bahreïn, ultime manche du Championnat du monde d’Endurance (WEC), qu’il dispute depuis deux saisons avec l’écurie Jota.

Lauréat du titre avec Brawn GP il y a quinze ans, Button avait quitté la discipline reine fin 2016 après 306 Grands Prix disputés en 18 saisons et 15 victoires au total. Depuis, le pilote britannique a continué à assouvir sa passion de la course en s’essayant à de multiples disciplines : l’endurance, y compris les 24 Heures du Mans mais aussi du Super GT, du rallycross ou de l’Extreme E !

Cette fois, sa décision de raccrocher son casque est définitive.

"Ce sera ma dernière course. J’ai toujours aimé Bahreïn, c’est un circuit amusant, et je vais en profiter autant que possible, car ce sera la fin de ma carrière de pilote professionnel."

Button explique que son choix n’a pas été difficile à prendre, notamment en raison de son emploi du temps et de sa vie de famille.

"J’ai vraiment apprécié mon expérience avec Jota en WEC, mais ma vie est devenue bien trop chargée, et ce ne serait pas juste pour l’équipe, ni pour moi-même, de m’engager pour 2026 en pensant que j’aurai le temps nécessaire."

Père de deux jeunes enfants, l’ancien pilote de F1 reconnaît que le rythme d’un championnat international ne correspond plus à ses priorités actuelles.

"Mes enfants ont quatre et six ans, et quand vous êtes parti une semaine, vous manquez tellement de choses… On ne récupère pas ce temps-là. J’ai déjà eu l’impression d’avoir manqué beaucoup ces dernières années, et c’était acceptable parce que je savais que cela faisait partie du jeu. Mais je ne suis plus prêt à revivre ça pour une saison supplémentaire."

S’il met un terme à sa carrière professionnelle, Button ne compte pas abandonner totalement le volant. Le Britannique prévoit de continuer à courir "pour le plaisir", notamment avec ses voitures classiques, dans des événements qu’il pourra choisir librement.

"J’ai des voitures de collection que j’adore piloter, et pour moi c’est excitant, parce que ce sont les miennes. J’aime le côté mécanique de ces anciennes autos. C’est très différent de ce qu’on conduit en WEC ou en F1 : on est vraiment connecté à la voiture, il faut faire du talon-pointe, bien gérer les rapports, il n’y a pas d’appui aérodynamique… tout repose sur la mécanique."