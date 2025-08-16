Le Portugal va discuter avec la F1 pour retrouver son Grand Prix

Le Circuit International de l’Algarve, plus connu sous le nom Portimão, souhaite réintégrer le calendrier de la F1 prochainement.

Le circuit a officiellement ouvert ses portes à la fin des années 2000 et a accueilli divers championnats, dont le MotoGP, au cours de sa courte histoire.

Il a accueilli la F1 lors des saisons 2020 et 2021, marquées par la Covid-19, et Lewis Hamilton a remporté les deux Grands Prix avec Mercedes F1.

Absent du calendrier depuis, le Premier ministre portugais, Luis Montenegro, souhaite vivement qu’un accord soit trouvé entre le circuit et la F1 pour le réintégrer prochainement.

"L’un des facteurs qui contribuent le plus à la promotion de cette région est l’organisation de grands événements."

"Nous avons obtenu le MotoGP, l’événement phare du motocyclisme mondial, pour 2025 et 2026."

"Et je peux vous dire que nous sommes prêts pour officialiser le retour de la Formule 1 en Algarve l’année prochaine, en 2027."

"Ces événements nécessitent un effort financier de la part du gouvernement, mais ils offrent un retour, direct et indirect, grâce à la promotion, qui est vraiment rentable."

Si en 2020, le pays accueillait une course de F1 pour la première fois depuis 1996, la course se tenait régulièrement à Estoril depuis 1984. Les 13 éditions du Grand Prix du Portugal ont marqué l’histoire de la F1, la première étant celle où Niki Lauda a remporté son troisième et dernier titre de champion du monde.

Un an plus tard, en 1985, Ayrton Senna a atteint sa pleine maturité sous la pluie, remportant sa première victoire en Grand Prix. Alain Prost, qui avait perdu le titre face à Lauda en 1984, a remporté son quatrième titre sur le même circuit en 1993.

Le Portugal fait face à une concurrence féroce de la part de plusieurs autres pays qui tentent activement d’assurer le retour de la F1 dans un contexte de forte popularité.

La Thaïlande, l’Afrique du Sud, le Rwanda, l’Argentine et la Turquie ne sont que quelques-uns des pays qui ont manifesté leur intérêt pour l’arrivée ou le retour d’un Grand Prix permanent.

La F1 a déjà mis en place un plan visant à créer un calendrier annuel en rotation, avec certaines courses revenant une saison sur deux, comme Spa-Francorchamps. Le Portugal pourrait donc aussi s’inscrire dans ce cadre.