Avec de l’argent, Ferrari pourrait se sortir de son ornière en F1

L’époque où une équipe de Formule 1 pouvait investir de l’argent pour régler ses problèmes est révolue.

C’est pourquoi, selon Piero Ferrari, vice-président de Ferrari, cela rend le succès en Formule 1 moderne "très compliqué".

Lewis Hamilton, septuple champion du monde, travaille d’arrache-pied en coulisses pour mettre en place "une série de facteurs gagnants" à laquelle le fils d’Enzo fait allusion.

Ferrari n’a pas gagné le championnat constructeurs en F1 depuis 2008. Il faut remonter un an en arrière pour trouver son dernier champion pilotes, Kimi Räikkönen.

Depuis, il y a eu deux cycles de domination signées Red Bull et Mercedes, alors que McLaren émerge comme la nouvelle force dominante... mais les règles changent dès 2026. De quoi donner de l’espoir à la Scuderia ?

Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, le vice-président Piero Ferrari a été interrogé sur les raisons de cette longue période sans voir Ferrari au sommet. Les budgets plafonnés, selon lui, ne permettent pas de se sortir d’une ornière rapidement.

"Je pense que c’est une question de cycles. La F1 a toujours fonctionné comme ça, et lorsqu’on entre dans un cycle négatif, on ne sait pas quand on va toucher le fond."

"Aujourd’hui, c’est très compliqué, car on ne peut pas dépenser plus d’argent pour combler les écarts, compte tenu des restrictions budgétaires. Il faut réunir une série de facteurs gagnants pour changer de cap."

Piero Ferrari assure toutefois que l’équipe a la structure et la détermination nécessaire pour répondre au challenge malgré 17 saison sans aucun titre.

"L’esprit est le même qu’à l’époque, il suffit de regarder les employés : il y a un fort sentiment d’appartenance. À Maranello, on les voit après le travail, toujours en uniforme, car faire partie de Ferrari, pour ceux qui y travaillent, représente une valeur."