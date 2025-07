Le manager de Verstappen confirme des discussions avec Mercedes F1

Raymond Vermeulen, le manager de Max Verstappen, a refusé de démentir que le quadruple champion du monde pourrait quitter Red Bull à la fin de la saison.

Alors que le Dr Helmut Marko a affirmé qu’en l’état Verstappen ne pouvait pas partir et signer de contrat avec Mercedes F1, Vermeulen n’a lui pas garanti que le Néerlandais resterait bien chez Red Bull.

Si Verstappen veut s’en aller, il se pourrait donc qu’il y ait une rupture de contrat à négocier qui pourrait coûter cher à l’équipe allemande, faute de pouvoir activer une clause de sortie.

Le manager du pilote Red Bull a en tout cas insisté sur le fait qu’il était normal que des discussions aient lieu dans le paddock de la F1.

"En Formule 1, tout le monde se parle. Il est logique que nous parlions à Toto, tout comme il est logique que nous parlions aussi à A, B, C et D."

"Que nous prenions un café de temps en temps, je ne trouve pas cela si choquant, mais maintenant, tout un cirque médiatique en est fait. D’un autre côté, c’est la Formule 1."

"Un temps, on parlait de Lando Norris et d’Oscar Piastri, puis de Lewis Hamilton et de Ferrari, et maintenant, c’est à nouveau le tour de Max et de ses possibles clauses de performance."

"C’est une sorte de cocotte-minute, une accumulation de messages et de spéculations qui culminent lors d’un week-end de F1 qui n’est pas la réalité."

Quant aux fameuses clauses, il ajoute : "je ne sais pas exactement quelles sont les rumeurs, mais cela concerne principalement les clauses de performance qui pourraient être déclenchées ou non pendant la période estivale."

"La question est toujours de savoir ce qui se passera ou non à ce moment-là. Peut-être que rien ne se passera. Ce ne serait pas étrange en soi."

"Mais il est déjà arrivé que des clauses de performance soient déclenchées et que les choses changent."

Verstappen restera-t-il chez Red Bull alors ? Ou peut-il déclencher une sortie grâce à une de ces clauses ?

"Nous ne pouvons pas vous donner une certitude absolue pour l’année prochaine maintenant, non. Personne ne le peut."