George Russell est-il ’trop loyal’ envers Mercedes F1 ?

Juan Pablo Montoya s’interroge sur le fait que George Russell puisse être le plus gros obstacle à sa propre progression en carrière. En effet, le pilote Mercedes F1 n’a vraisemblablement pas pris contact avec d’autres équipes, malgré la menace qui plane sur son baquet en la personne de Max Verstappen.

"Je pense que Russell a fait du bon travail et qu’il devrait avoir plus de stabilité que ce qu’il a actuellement" a déclaré Montoya. "Mais c’est la chance du tirage au sort qui fait que les choses se passent bien, vous voyez ce que je veux dire ?"

"Cela craint parfois, le timing est tellement important que si vous êtes du mauvais côté du timing, c’est difficile. Personnellement, je ne sais pas si George a parlé à plus de gens, mais je pense que si Toto voyait que George a commencé à envisager des options, je pense qu’ils verraient George différemment."

"Je pense que George est peut-être trop loyal. C’est très bien. C’est ce qu’on attend de quelqu’un comme lui, mais il n’est pas traité de la même façon, mais ce ne sont que des spéculations en fin de compte."

Le Colombien ne pense pas que Mercedes devrait recruter Verstappen, mais plutôt garder son duel, d’autant que les deux pilotes ont été formés en interne : "Si j’étais Toto, je m’engagerais à long terme avec George et je garderais Kimi dans équation, comme une possibilité."

"Ils ont également beaucoup investi dans George et ce dernier est plus avancé. Avec George, ils ont fait ce qu’il fallait lorsqu’ils l’ont fait venir de Williams. Il s’est développé chez Williams et quand il a été prêt, on l’a fait venir et quand il a été prêt, il a été meilleur que Lewis."

Si Verstappen reste chez Red Bull, Montoya encourage à l’associer à Isack Hadjar, même si passer chez Red Bull pourrait être dangereux pour le Français : "Ce qui se passe, c’est qu’il n’y a pas de choix possible. Si Helmut décide qu’il veut Isack Hadjar chez Red Bull, Hadjar conduira pour Red Bull, que Hadjar veuille conduire la Red Bull ou non."

"Et la personne qui devrait vraiment être là, c’est Hadjar. Personnellement, je ne serais pas surpris s’ils essayaient soudainement Hadjar pour quelques courses cette année, vous savez ? Essayons pendant quelques courses pour voir si le résultat change, pour voir si nous devons examiner la décision interne, et c’est tout."