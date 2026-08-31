Le Madring victime d’un vol de câbles à deux semaines des débuts de la F1

À seulement deux semaines du premier Grand Prix de Formule 1 organisé sur le nouveau circuit de Madrid, le Madring fait déjà l’objet d’une attention particulière des autorités espagnoles. Environ 300 mètres de câbles ont été dérobés dans la nuit de samedi à dimanche à proximité du tracé, un incident qui fait désormais l’objet d’une enquête de la Police nationale, sans toutefois remettre en cause à ce stade la tenue du Grand Prix d’Espagne prévu le 13 septembre.

Le vol s’est produit aux premières heures de dimanche dans une zone située près du circuit, selon les informations rapportées par le quotidien espagnol ABC. La Police nationale espagnole a ouvert une enquête afin d’identifier les responsables de cette disparition de câbles.

Aucune arrestation n’a pour l’heure été annoncée.

L’incident intervient alors que Madring entre dans la dernière ligne droite de sa préparation avant son entrée officielle au calendrier de la Formule 1. Malgré le vol, celui-ci ne devrait pas menacer l’organisation du Grand Prix d’Espagne. Le circuit est en effet considéré comme terminé et les travaux qui restent à effectuer concernent principalement les installations temporaires, les tribunes et les derniers préparatifs nécessaires à l’accueil du public et des équipes. Pour ces installations, de nouveaux câbles vont être acheminés en urgence.

L’événement madrilène a par ailleurs déjà connu une première répétition grandeur nature ces derniers jours. Le nouveau tracé a accueilli deux journées d’essais de Formule 3, constituant une importante répétition opérationnelle avant le premier rendez-vous de Formule 1.

Ces essais ont notamment permis de mettre à l’épreuve une partie de l’organisation du site alors que les préparatifs se poursuivent pour l’arrivée du championnat du monde.

Une homologation suivie de près par la FIA

Au-delà de cet incident isolé, le Madring fait depuis plusieurs mois l’objet d’une attention particulière de la part de la FIA en raison de la complexité de son processus d’homologation. Le président de la Fédération Internationale de l’Automobile, Mohammed Ben Sulayem, a lui-même reconnu que le nouveau circuit avait nécessité un suivi particulièrement étroit.

Interrogé lors du Rallye du Paraguay ce week-end, le président de la FIA a décrit le projet madrilène comme "une véritable aventure".

Le responsable de la FIA a expliqué que la fédération continuait de suivre de près l’évolution du dossier, notamment en raison des difficultés rencontrées lors de la procédure d’homologation.

"Nous le surveillons de près parce que le processus d’homologation a été compliqué, mais les retours sont bons et je serai là, bien sûr," a-t-il ajouté.

Ces propos témoignent de l’importance accordée par la FIA à la validation du nouveau rendez-vous espagnol.

Ben Sulayem se montre toutefois optimiste quant à la capacité de Madrid à offrir un événement à la hauteur des attentes, notamment au regard de l’engouement suscité par la Formule 1 en Espagne.

"L’Espagne est un pays très émotionnel, très passionné, et je suis certain que ce sera un grand événement," a conclu le président de la FIA.