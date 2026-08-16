Le fait que Sainz veuille rejoindre Audi F1 apporte ’de la crédibilité’ au projet

Récemment, des rumeurs envoyant Carlos Sainz chez Audi F1 ont refait surface, alors que les deux parties avaient déjà pris contact par le passé. Le pilote Williams voudrait apparemment rejoindre la firme allemande, même si Mattia Binotto a déjà confirmé ses deux pilotes actuels dans leur rôle pour l’année prochaine. Le directeur du projet a en effet expliqué que ses deux titulaires font un travail irréprochable.

Dans une interview avec PlanetF1, le Suisse a reconnu l’existence des discussions concernant Sainz, et il se félicite de voir qu’une équipe en pleine mutation, puisqu’elle dispute sa première saison en tant que constructeur d’usine, est déjà attrayante.

"Je pense que, finalement, et comme je l’ai dit récemment, cela apporte de la crédibilité à notre projet" a déclaré Binotto.

"Si les gens s’intéressent à notre équipe, je pense que cela signifie qu’ils perçoivent au moins que l’équipe fait sérieusement tout ce qu’elle entreprend en ce moment, et ils perçoivent que notre projet a une ambition claire et va dans la bonne direction."

"Donc, si nous avions été perdus, si nous n’avions peut-être pas pris les bonnes décisions, personne ne serait intéressé. Au lieu de cela, le fait que l’on puisse au moins lire qu’il y a un intérêt pour l’équipe, et pas seulement de la part des pilotes, mais aussi des partenaires, cela signifie que l’équipe travaille bien, et c’est flatteur pour nous."

Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto ont tous les deux marqué des points, en plus de se montrer particulièrement solides, et Binotto les remercie pour leur engagement et ce qu’ils apportent dans le team.

"Cela étant dit, nous avons deux pilotes solides. Souvent, la définition de notre duo a été un débutant et un pilote expérimenté. Je les définirais plutôt moi-même comme ayant deux pilotes rapides, et je trouve cela génial. Tous les deux sont très rapides."

"Nico, je pense qu’il n’est pas nécessaire de dire qu’il a toujours été très rapide et régulier tout au long de sa carrière, et il est très solide lorsqu’il s’agit de courir le dimanche lors de la course. Gabi a le potentiel. Je pense qu’il s’améliore, et certainement pour lui, encore une fois, le temps est un facteur important pour acquérir de l’expérience."

"C’est maintenant sa deuxième saison, et vous pouvez déjà voir que dès les EL1, il est très vite à la limite, ou très vite proche de la limite de la voiture, alors qu’avant, c’était un processus plus long.. Donc maintenant, il apprend, il s’améliore, il a de plus en plus d’expérience, et je n’ai aucun doute sur le fait qu’il a du talent, et cela jouera en sa faveur à l’avenir."

Le partenariat entre Binotto et Allan McNish, le team principal d’Audi F1, a rapidement porté ses fruits, grâce à l’expérience de pilote de l’Ecossais, qui a aussi supervisé les programmes de la marque dans d’autres catégories.

"Cela se passe très bien. Allan a beaucoup d’expérience, et même un riche passé chez Audi. Il a été pilote, donc il connaît parfaitement le langage des deux pilotes. Il s’intègre parfaitement dans ce rôle. Il a beaucoup d’énergie. Je dois dire que quand je me compare à lui, je me demande où il trouve cette énergie."

"Donc je pense que les choses se passent vraiment bien, et le fait qu’il se soit connecté si facilement a été formidable pour l’équipe parce que nous n’avons ressenti aucune perturbation par rapport à la situation précédente."