De la triche chez McLaren F1 ? ’Pas un millimètre qui ne soit pas en règle’ selon Wolff

Le week-end à Imola était, de loin, le pire de l’année pour Mercedes F1. Sous la chaleur, la monoplace allemande est redevenue une diva.

Comment expliquer ces déboires d’Émilie-Romagne, alors que Mercedes F1 avait justement semblé progresser sous la chaleur depuis le début d’année ?

A Monaco, Toto Wolff, le patron de l’équipe, a une explication. Et elle est à la fois simple, bête et rassurante pour le long terme.

« Eh bien, à Imola, nous avions complètement mal réglé notre voiture. C’est toujours douloureux de découvrir après coup ce que vous avez mal fait. »

« Mais je suppose que nous savons que nous avons vraiment tout gâché, et nous avons donné aux pilotes une voiture très difficile. Nous avons massivement surchauffé les pneus, et c’est pourquoi nous avons sous-performé. »

« Il ne s’agit pas tant d’être surpris ou déçu parce que c’est un fait. Nous sommes face à une situation que nous voulions résoudre. »

« Je pense que nous avons eu un début de saison bien plus décent que l’année dernière, donc c’est peut-être la façon positive de voir les choses. »

« Donc, voyons comment nous pouvons nous ressaisir un peu plus, après Monaco. Encore une fois, Monaco est tellement atypique. Entre héros et zéro, ça va vite. »

« Donc, Barcelone est celle qui compte pour évaluer nos niveaux de performance. »

À Monaco, pour le moment, les essais libres sont décevants pour Mercedes F1. Encore des soucis de réglages ?

« Eh bien, nous n’avons pas exactement—nous n’avons pas été exactement stellaires non plus, mais c’est une piste totalement différente d’Imola. Il y aura des apprentissages différents. »

« Le plus important est d’enchaîner les tours pour comprendre où il faut équilibrer la voiture, comment il faut, trouver le point idéal pour les températures des pneus et mettre les pilotes dans le rythme. »

« Kimi vient de faire une course de F2 ici, donc c’est sa première fois [en F1]. Et on peut voir certains des rookies, ils ont juste besoin de temps avant d’avoir la confiance nécessaire pour laisser la voiture filer dans certaines des sections rapides. »

Sur le papier, compte tenu des caractéristiques de la voiture, Mercedes F1 va-t-elle briller ou souffrir à Monaco selon Toto Wolff ?

« Eh bien, je formule cela de manière très simpliste. Nous sommes toujours rapides dans le froid et lents dans le chaud, ce que vous avez vu l’année dernière et notre surperformance relative lorsque les conditions ambiantes nous étaient favorables. »

« Et donc ce que cela va être est encore très, très différent. C’est une course de qualification — même avec la nouvelle stratégie à deux arrêts aux stands, ce sera une course de qualification. »

« Les pilotes doivent se sentir en confiance avec la voiture. Ce n’est pas le cas pour le moment, et il faut juste aligner les étoiles pour être aux avant-postes en qualifications. Et à partir de là, évidemment, vous avez quelques options, mais je ne dirais pas que je nous compterais parmi les favoris. »

« Pour le moment, c’est une lutte difficile. Vous avez les Williams juste là. Alonso a fait un bon tour. Donc, restons humbles et essayons de faire le meilleur travail possible et de compter tout le monde dans la lutte. »

Toto Wolff ne soupçonne pas du tout McLaren F1 de tricher

Ce qui a fait aussi parler dans le paddock, c’est le design du système de refroidissement des McLaren F1, qui continue d’attirer les soupçons de Horner.

Moins offensif que Christian Horner, Toto Wolff pense-t-il néanmoins que McLaren F1 cache quelque chose ?

« Je pense que nous l’avons dit, il faut encaisser le coup si quelqu’un a fait du bon travail d’ingénierie. »

« Il y a une équipe technique autour d’Andrea Stella et ces gars… Nous n’avons aucun doute qu’il y ait un millimètre qui ne soit pas en règle. Donc, il faut juste regarder, apprendre et essayer de comprendre. »