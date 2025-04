Ecclestone : Montezemolo a été ’consterné’ par Ferrari en Chine

L’ancien président de Ferrari s’est dit « consterné » par la double disqualification de l’écurie après le GP de Chine.

C’est ce qu’affirme Bernie Ecclestone, l’ancien patron de la F1, qui a rencontré Luca di Montezemolo lors de la fête du 80e anniversaire de la légende du rock Eric Clapton à Londres ce week-end.

"J’ai rencontré Luca là-bas," a confié Ecclestone, 94 ans, à son ami journaliste suisse Roger Benoit, qui écrit pour le journal Blick depuis des décennies.

"Luca a été consterné par les deux disqualifications en Chine. L’Italie n’avait jamais connu une telle honte depuis le début du Championnat du monde."

Selon Montezmolo, cette disgrâce est à ranger au même niveau que lorsque l’Italie ne s’est pas qualifiée pour les deux dernières Coupes du monde de football, en 2018 et 2022.

Le patron de Ferrari, Frédéric Vasseur, a justifié la double disqualification par deux infractions techniques distinctes en affirmant qu’elle avait tout simplement repoussé les limites.

Mais Ecclestone a accusé : "Il y avait clairement un manque de procédure pour vérifier correctement les voitures après les qualifications. La règle concernant le poids des voitures est en vigueur depuis des décennies."

"Il suffit de rouler dans la terre après avoir franchi la ligne d’arrivée et de ramasser autant de gravillons (et boulettes de gomme, ndlr) que possible avec ses pneus près des bacs à gravier."

Les images, cependant, montraient bien des pilotes, dont Charles Leclerc, pesé sous le poids minimum, et Max Verstappen (Red Bull), rouler sur l’herbe et les bas-côtés pour faire exactement cela après le drapeau à damier.

De même le système de boissons défaillant de la Ferrari SF-25 serait un nouveau coupable possible (à lire ici).