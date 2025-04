Lawson était ’triste et perplexe’ après sa rétrogradation selon le PDG de Racing Bulls

Liam Lawson a eu du mal à comprendre la décision de Red Bull de le laisser partir après seulement deux courses, selon Peter Bayer, le PDG de Racing Bulls.

Red Bull a rétrogradé Lawson chez Racing Bulls, l’écurie pour laquelle il pilotait à la fin de l’année dernière, avant le Grand Prix du Japon. Il n’a pas réussi à dépasser la Q1 ni à marquer des points lors des deux Grands Prix auxquels il a participé pour l’écurie et a éprouvé de sérieuses difficultés avec le comportement de la voiture lors de sa dernière apparition à Shanghai.

La semaine suivante, Red Bull a annoncé le retour de Lawson chez Racing Bulls.

"Il lui a fallu un moment pour digérer la nouvelle," a admis Bayer à Djeddah.

"La première fois que je l’ai vu en Italie, il avait l’air un peu triste. Honnêtement, c’est comme ça que je l’ai perçu à son arrivée. Il était un peu perplexe face à tout ce qui s’est passé... et si vite."

Cependant, Lawson a rapidement retrouvé ses marques au sein de son ancienne équipe.

"Il connaissait les gens, tous les outils, toutes les configurations, et j’ai vraiment senti qu’il retrouvait très vite le Liam d’antan en lui. C’est un excellent pilote, il a beaucoup d’humour, et c’est ce que nous constatons à nouveau."

Bien que Lawson n’ait pas encore marqué de point cette année, l’équipe a été encouragée par sa performance lors de la dernière course.

"Il a montré un bon rythme la semaine dernière à Bahreïn. En Q1, je pense qu’il réalisait des secteurs proches de ceux d’Isack dans les secteurs un et trois, donc nous sommes confiants quant à la suite de notre saison."

Comment Bayer juge-t-il ce début de saison pour son équipe ? Et que pense-t-il d’Hadjar ?

"Nous avons connu des hauts et des bas. Nous avions parfois des points en poche et avons peut-être pris un peu trop de risques côté stratégie. Mais en même temps, nous sommes également satisfaits de la progression d’Isack, un jeune pilote qui n’a pas beaucoup roulé en F1 après avoir évolué en F2. Il a révélé un énorme potentiel sur et en dehors de la piste. Nous sommes très satisfaits de son évolution."