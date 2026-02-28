Lawson : deux courses, puis l’exil... mais avec le soutien de Verstappen

De retour chez Racing Bulls après un passage éclair chez Red Bull, Liam Lawson a pris le temps de revenir sur sa relation avec Max Verstappen, et plus particulièrement sur l’attitude du Néerlandais à son égard avant et pendant leur courte collaboration en 2025.

Choisi pour remplacer Sergio Perez avant le début de la saison dernière, Lawson n’avait pourtant disputé jusque-là que quelques Grands Prix en tant que remplaçant chez Racing Bulls. Malgré ce manque d’expérience, le Néo-Zélandais s’est retrouvé propulsé aux côtés du quadruple champion du monde. Une aventure qui n’aura duré que deux courses, Lawson étant rapidement renvoyé au sein de l’écurie sœur après des débuts compliqués avec la RB21.

S’il a eu du mal à s’adapter immédiatement à la Red Bull, Lawson a ensuite su rebondir chez Racing Bulls, enchaînant des performances solides qui lui ont valu un nouveau contrat pour la saison 2026.

Malgré la brièveté de leur association, le courant est manifestement très bien passé entre Lawson et Verstappen. Le pilote a notamment confié que le Néerlandais s’était toujours montré disponible et bienveillant à son égard.

Invité de Gypsy Tales, Lawson a livré un témoignage sans détour sur la personnalité de Verstappen : "C’est quelqu’un de vraiment, vraiment gentil. En tant que personne, c’est un type super. Avec tout ce qui s’est passé l’an dernier chez Red Bull, il a été vraiment génial avec moi."

"Avant même que je rejoigne l’équipe, quand je suis arrivé pour la première fois, il a été super sympa. Et dès que j’avais des questions, il était toujours très aidant."

Lawson souligne également l’attitude du Néerlandais après son départ de l’équipe principale.

"Il était toujours content d’aider. Et même après, il a encore été vraiment, vraiment cool avec moi."

Depuis son retour chez Racing Bulls, Verstappen a continué à lui apporter son soutien, allant même jusqu’à lui proposer une solution pour rentrer chez lui à Monaco, où Lawson s’est installé récemment.

"Il a vraiment été super," poursuit Lawson. "Et encore aujourd’hui... assez souvent, il rentre chez lui en avion, et moi je viens de m’installer à Monaco, à la fin de l’an dernier."

"Il me dit juste : ’Si jamais tu as besoin d’un vol, viens avec moi’. Donc oui, c’est vraiment quelqu’un de très sympa."