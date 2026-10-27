Lambiase retrouve Verstappen au Mexique, Mekies salue les débuts de Tom Hart

Max Verstappen retrouvera une voix familière à la radio lors du Grand Prix de Mexico, puisque Gianpiero Lambiase reprendra son poste d’ingénieur de course après avoir laissé Tom Hart assurer l’intégralité du week-end d’Austin. Ce changement n’est toutefois pas une conséquence de la troisième place du Néerlandais aux États-Unis, ni des quelques incompréhensions observées dans les échanges radio avec son nouvel interlocuteur. Red Bull poursuit en réalité un programme d’alternance soigneusement préparé pour organiser la succession de Lambiase, dont le départ vers McLaren est déjà acté.

Après un Grand Prix des États-Unis marqué par une troisième place mettant fin à sa série de victoires, Max Verstappen retrouvera Gianpiero Lambiase à la radio dès le prochain rendez-vous de la saison, au Mexique.

L’ingénieur britannique, qui accompagne le quadruple champion du monde depuis ses débuts chez Red Bull, reprendra ainsi temporairement son rôle habituel après avoir cédé sa place à Tom Hart lors du week-end d’Austin.

Ce dernier avait alors assuré pour la première fois l’intégralité d’un Grand Prix dans la fonction d’ingénieur de course de Verstappen, avec notamment la gestion des qualifications et de la course.

Quelques incompréhensions mineures avaient ponctué les communications radio entre les deux hommes, mais Red Bull assure que le retour de Lambiase n’a aucun lien avec ces épisodes.

L’écurie avait déjà prévu de faire alterner les deux ingénieurs jusqu’à la fin de la saison, afin de préparer Hart à prendre définitivement la succession de Lambiase.

Interrogé sur les débuts de Tom Hart dans ce rôle particulièrement exposé, Laurent Mekies a dressé un bilan très positif de sa prestation.

Le directeur de Red Bull Racing estime que l’ingénieur a parfaitement assumé ses nouvelles responsabilités, malgré la difficulté de travailler directement avec un pilote aussi expérimenté et exigeant que Verstappen.

"Je pense vraiment qu’il a fait un excellent travail."

Mekies a notamment salué la manière dont Hart a coordonné les différents membres de l’équipe technique chargés d’accompagner le Néerlandais pendant le week-end.

"Pour ses premières qualifications et sa première course, il a bien géré le travail de l’équipe d’ingénieurs qui se trouve derrière lui, dans ses échanges avec Max."

Si Hart a pris en charge les communications avec Verstappen, il n’a toutefois pas été livré à lui-même pour cette première expérience complète.

Gianpiero Lambiase, surnommé "GP", est resté étroitement impliqué dans les opérations afin de faciliter la transition.

"Il a été très bien soutenu en coulisses par GP," a précisé Mekies.

"Cette organisation permet à Red Bull de préparer progressivement le changement, sans rompre brutalement les habitudes de travail établies depuis de nombreuses années autour de Max."

"La relation entre Max et Gianpiero constitue l’un des partenariats les plus solides et les plus reconnaissables du paddock. Il faut donc du temps pour le changement."

Au fil des saisons, les deux hommes ont développé une compréhension mutuelle particulièrement poussée, leur permettant de communiquer rapidement et efficacement dans des situations de course parfois complexes.

Pour Red Bull, remplacer une telle relation de travail ne peut donc pas se résumer à installer un nouvel ingénieur derrière un micro. Mekies reconnaît que Tom Hart aura besoin de temps pour construire ses propres automatismes avec le quadruple champion du monde.

"On ne peut pas créer une telle relation à partir de rien. Mais j’ai pleinement confiance dans sa capacité à élever son niveau et à construire cette relation avec Max."

L’écurie souhaite précisément utiliser les dernières courses de la saison pour accélérer cet apprentissage. Cette méthode doit également permettre à Verstappen de s’habituer progressivement à son futur interlocuteur, plutôt que de découvrir une nouvelle organisation au début de la prochaine saison.

Laurent Mekies a confirmé que cette rotation entre Lambiase et Hart se poursuivrait jusqu’au dernier Grand Prix de l’année. Le directeur de Red Bull insiste sur le fait que la répartition des courses a été établie à l’avance et ne dépend pas des performances individuelles observées lors des précédents week-ends.

"Cela fait partie de notre plan de continuer à alterner entre Tom et GP jusqu’à la fin de l’année."

"Cela dépend de quelques autres facteurs, comme ce que nous faisons avec les pilotes lors de la première séance d’essais libres. Cela n’a rien à voir avec nos évaluations, cela fait simplement partie du plan."

Selon le programme actuellement prévu, Gianpiero Lambiase sera donc à nouveau l’ingénieur de course de Verstappen au Mexique, avant de céder sa place à Tom Hart pour les Grands Prix de São Paulo et de Las Vegas.

Lambiase retrouvera ensuite son poste pour les deux dernières manches de la saison, au Qatar et à Abu Dhabi.

Cette alternance s’inscrit dans un changement plus profond au sein de l’organisation technique de Red Bull. Gianpiero Lambiase doit en effet quitter l’écurie pour rejoindre McLaren, où il a été annoncé dans les fonctions de futur directeur des opérations de course (Chief Racing Officer).

Son départ, qui pourrait arriver dès 2027 et au plus tard d’ici 2028, marquera la fin d’une collaboration particulièrement longue avec Verstappen, au cours de laquelle les deux hommes ont notamment remporté quatre titres mondiaux consécutifs.