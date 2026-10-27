Moteurs en surchauffe, adhérence réduite : le GP du Mexique promet un casse-tête aux équipes
Vasseur anticipe déjà les plaintes des pilotes vendredi
Le Grand Prix de Mexico s’annonce comme un défi technique particulièrement délicat pour les écuries de Formule 1, qui découvriront pour la première fois le comportement de leurs nouveaux groupes propulseurs à une altitude aussi élevée. Entre la raréfaction de l’air, les contraintes de refroidissement et les caractéristiques aérodynamiques radicalement différentes des monoplaces de 2026, les ingénieurs avancent avec de nombreuses incertitudes. Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari, reconnaît qu’il est difficile d’anticiper les performances des F1 sur le circuit mexicain, tandis que Max Verstappen redoute notamment les températures de fonctionnement de son moteur Red Bull-Ford.
Situé à plus de 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer, l’Autódromo Hermanos Rodríguez représente traditionnellement l’un des rendez-vous les plus exigeants du calendrier pour les groupes propulseurs et les systèmes de refroidissement.
La faible densité de l’air modifie profondément le comportement des monoplaces, en réduisant notamment l’efficacité aérodynamique et les capacités de refroidissement. Mais avec la nouvelle réglementation technique introduite cette saison, les équipes ne disposent plus des mêmes références que par le passé.
Les groupes propulseurs de 2026, dont la contribution électrique a considérablement augmenté, n’ont encore jamais été confrontés aux conditions particulières du circuit mexicain en compétition.
Cette inconnue préoccupe notamment Ferrari, dont le directeur Frédéric Vasseur estime qu’il est impossible de prévoir précisément la hiérarchie du week-end.
"Personne ne sait comment ces nouvelles voitures vont se comporter en altitude," a reconnu le Français.
"Nous ne savons pas si le Mexique conviendra à ces voitures, compte tenu des problèmes de refroidissement provoqués par l’altitude."
Les difficultés ne se limiteront pas au fonctionnement des moteurs. Le règlement 2026 a également profondément modifié l’aérodynamique des monoplaces, notamment avec l’introduction de l’aéro active et des configurations d’ailerons différentes de celles utilisées sous l’ancienne réglementation.
Or, le Grand Prix de Mexico a toujours constitué un cas particulier en matière d’appui aérodynamique.
En raison de la faible densité de l’air, les équipes utilisaient traditionnellement des ailerons très chargés afin de compenser la perte d’appui liée à l’altitude, sans subir une traînée aussi importante que sur les circuits situés au niveau de la mer.
Cette année, les caractéristiques des nouvelles voitures rendent cette approche plus difficile à transposer directement. Vasseur souligne que Ferrari et ses concurrents devront découvrir le comportement de leurs monoplaces dans des conditions inédites.
"Nous allons y aller pour la première fois sans les grands ailerons que nous avions par le passé," a expliqué le directeur de la Scuderia.
"L’appui sera faible, donc nous devrons nous adapter. Je pense que les EL1 seront entièrement consacrés à la recherche d’adhérence."
Les équipes devront trouver un compromis entre la performance aérodynamique, l’équilibre de la voiture et les besoins de refroidissement, sans pouvoir simplement reprendre les solutions employées lors des saisons précédentes.
La perspective d’un manque d’adhérence important n’inquiète pas seulement les ingénieurs. Frédéric Vasseur s’attend également à des réactions particulièrement animées de la part des pilotes dès leurs premiers tours de piste.
Le Français a préféré aborder cette perspective avec humour, anticipant des communications radio mouvementées pendant la première séance d’essais libres.
"Les pilotes vont probablement se plaindre comme des fous dès la toute première séance d’essais en disant qu’ils n’ont aucune adhérence," a-t-il plaisanté.
"Et ensuite, nous n’aurons plus qu’à couper la radio."
Verstappen redoute surtout les températures du moteur
Chez Red Bull, Max Verstappen partage les interrogations de Frédéric Vasseur, mais insiste particulièrement sur les contraintes imposées au groupe propulseur.
Le Néerlandais sait que l’altitude mexicaine entraîne des conditions de fonctionnement très différentes de celles rencontrées sur la majorité des circuits du calendrier. La diminution de la densité de l’air complique notamment l’évacuation de la chaleur, ce qui peut imposer des compromis importants sur le refroidissement et les performances.
Un défi d’autant plus intéressant cette saison que Red Bull utilise pour la première fois son propre groupe propulseur, développé avec Ford.
"Nous devons aller au Mexique, avec une altitude élevée, et tout va fonctionner à des températures extrêmement hautes," a prévenu Verstappen.
"Nous devons voir comment le moteur va se comporter à cette altitude, comment la voiture va réagir, parce que c’est très différent."
Même si Red Bull-Ford a déjà démontré sa compétitivité cette saison, les conditions particulières de Mexico représentent donc un nouvel examen pour son groupe propulseur.
Pour Ferrari comme pour Red Bull, les premières réponses n’arriveront véritablement qu’une fois les monoplaces en piste, lors des essais libres de vendredi.
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