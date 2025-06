La Red Bull RB21 est ’trop lente’, même avec des ailerons moins flexibles

Christian Horner avait répété à plusieurs reprises qu’il comptait sur la directive technique de l’Espagne, rendant les ailerons moins flexibles, pour que Red Bull se rapproche de McLaren F1. Après une course de Barcelone qui a montré que ce n’est pas du tout le cas, le consultant de l’équipe, Helmut Marko, admet sa déception.

"Tout le week-end nous a donné à réfléchir," a déclaré Marko.

"Nous espérions que la nouvelle réglementation changerait les choses. Mais la voiture est tout simplement trop lente. Nous avions trois dixièmes de retard, et c’était la même chose au début de l’année."

"Cela signifie peut-être que McLaren a également continué à se développer entre-temps, mais mieux. Nous pensions que nous serions au coude à coude maintenant. Tout le week-end a donné à réfléchir à Max, et à nous tous, parce que nous avons vu une fois de plus que McLaren est bien supérieure."

Verstappen s’est plaint à plusieurs reprises du comportement de sa voiture lors de la course de dimanche. Marko a déclaré que l’équipe avait commencé à progresser avec le châssis de la RB21.

"Notre voiture a désormais une fenêtre de pilotage plus large. Quand tout fonctionne bien, nous sommes aussi rapides que McLaren. Le problème, c’est que cela ne nous arrive que toutes les trois ou quatre courses – alors que McLaren est toujours compétitive."

"Donc, pour l’instant, si nous ne corrigeons pas ces faiblesses rapidement, l’écart deviendra sérieux. Je pense qu’il est d’environ 49 points actuellement. Mais nous avons connu une situation similaire avec Sebastian [Vettel] en 2013 – je crois qu’il était à environ 47 points d’Alonso, et nous avons réussi à inverser la tendance."

"Nous n’abandonnons pas encore, mais ce sera difficile. Pour l’instant, Max n’a pas de voiture avec laquelle il pourrait devenir champion du monde. Il est le seul à pouvoir maîtriser cette voiture."

Certains pensent que Verstappen était tout aussi furieux contre Red Bull qu’il l’était contre n’importe qui d’autre en Espagne, après avoir chaussé des pneus durs après son arrêt au stand.

Marko, cependant, admet que l’équipe n’aurait tout simplement pas dû arrêter Verstappen.

"Il nous a dit qu’il voulait des pneus neufs et la seule option restante était les pneus durs mais les mettre était une erreur. L’alternative était de rester en piste. McLaren nous aurait eus, mais nous aurions pu garder Charles Leclerc derrière nous."

Enfin, Marko a condamné la théorie du complot de Ralf Schumacher selon laquelle Verstappen saboterait délibérément ses chances afin de déclencher une clause de résiliation de contrat.

"Il existe des théories très folles. Et ce n’est pas ce que souhaite Max. C’est absurde. S’il le voulait, il pourrait déjà faire les choses complètement différemment."

L’Autrichien espère voir une course nettement différente au Canada, que ce soit sur le plan de la météo ou des tensions de Verstappen en course.

"J’espère que notre voiture sera à nouveau compétitive. Et j’espère que les températures seront plus fraîches, ce qui pourrait bien être le cas au Canada."

"Ce qui était vrai avant ne l’est plus maintenant. Les températures chaudes étaient optimales pour nous, mais maintenant elles sont trop lourdes pour les pneus. Je ne sais pas ce que fait McLaren, mais ils peuvent utiliser ces pneus plus longtemps que nous en termes de température et de performance."

"Malheureusement, le Canada a peu de virages rapides, voire aucun. Mais nous pourrons peut-être régler la voiture pour qu’elle tombe dans la bonne fenêtre de fonctionnement. J’espère surtout que nous aurons une course solide, sans conflits."