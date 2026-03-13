La FIA autorise plus d’essais de départ pour le GP de Chine

Les pilotes de Formule 1 disposeront de nouvelles possibilités de s’entraîner aux départs lors du Grand Prix de Chine, après les inquiétudes soulevées par les incidents du premier week-end de la saison. La FIA a en effet décidé d’assouplir certaines procédures afin d’améliorer la sécurité, tout en refusant de modifier une règle jugée problématique par plusieurs équipes.

Le début de saison chaotique en Australie a en effet mis en lumière les difficultés rencontrées par les pilotes lors des départs. La quasi-collision impliquant Franco Colapinto et Liam Lawson a particulièrement marqué les esprits et alimenté la crainte qu’un accident majeur ne survienne si rien n’était fait.

Les monoplaces de la génération 2026 nécessitent une procédure de préparation au départ particulièrement complexe, notamment en raison d’une gestion de batterie délicate. Dans ces conditions, il devient facile pour les pilotes de commettre une erreur dans la séquence de départ et de se retrouver avec un envol catastrophique au moment de l’extinction des feux.

Plusieurs pilotes ont tiré la sonnette d’alarme, dont Sergio Pérez, désormais engagé avec Cadillac. Le Mexicain estime que la situation pourrait rapidement dégénérer si aucune mesure n’est prise.

Face aux événements observés à Melbourne, des discussions ont eu lieu jeudi entre les équipes et la FIA afin d’identifier des solutions pour la manche chinoise.

Parmi les pistes étudiées figurait la suppression de la limite de recharge imposée lors du tour de formation. Cette contrainte, qui limite la recharge de la batterie avant le départ, avait été pointée du doigt par le leader du championnat, George Russell, comme l’une des causes des difficultés rencontrées par les pilotes en Australie.

Toutefois, la FIA a finalement décidé de ne pas modifier cette règle pour l’instant. Les responsables craignent qu’une augmentation de cette limite n’encourage les pilotes à accélérer et freiner encore plus fortement lors du tour de formation pour générer de l’énergie, ce qui pourrait créer d’autres problèmes imprévus.

Cette décision intervient également dans un contexte où certaines équipes, Ferrari en particulier, se sont montrées réticentes à voir la FIA modifier précipitamment le règlement des départs. Certaines formations estiment en effet que les difficultés rencontrées par certains concurrents proviennent aussi de choix de conception qui rendent leurs monoplaces plus difficiles à lancer correctement.

Si la restriction concernant la recharge lors du tour de formation reste donc en place, la FIA a néanmoins décidé d’offrir davantage de possibilités aux pilotes pour répéter leurs procédures de départ.

Dans des notes révisées envoyées avant la première séance d’essais libres du Grand Prix de Chine, le directeur de course Rui Marques a annoncé que les pilotes pourront désormais effectuer deux tours supplémentaires à l’issue de chaque session afin de simuler des départs de course.

Après le drapeau à damier, "les pilotes pourront effectuer deux tours supplémentaires, dans le seul but de s’arrêter sur la grille afin de réaliser des essais de départ lors de chacun de ces tours," précise ainsi Rui Marques.

Cette mesure vise à permettre aux pilotes de mieux maîtriser les procédures complexes des monoplaces 2026 et à réduire les risques d’erreurs au moment crucial du départ.