’Ça m’a vraiment aidé’ : Colapinto enfin à égalité de préparation en 2026

Franco Colapinto estime avoir franchi un cap important dans sa préparation pour la saison à venir. L’Argentin met en avant une différence majeure par rapport à ses deux précédentes années : avoir enfin pu disputer un programme complet d’essais de pré-saison, un élément qui l’a, selon lui, "vraiment aidé".

Confirmé par Alpine à la fin de l’année dernière pour épauler Pierre Gasly, Colapinto entame cette saison avec un statut bien différent. En 2025, le pilote avait disputé 18 Grands Prix après avoir remplacé Jack Doohan au sein de l’équipe basée à Enstone. Malgré l’absence de points inscrits, il était parvenu à se rapprocher progressivement de Gasly lors de la seconde moitié de saison.

L’incertitude a toutefois longtemps entouré son avenir. Des rumeurs persistantes ont circulé jusqu’à ce qu’Alpine confirme officiellement sa prolongation au début du mois de novembre. Quelques jours avant cette annonce, Colapinto avait d’ailleurs souligné un point marquant de son parcours : malgré deux passages en Formule 1 répartis sur deux saisons - notamment avec Williams - il n’avait encore jamais pris part à une véritable pré-saison complète.

Colapinto a expliqué aux médias en quoi cette première expérience hivernale faisait déjà une différence notable.

"Oui, ça va vraiment m’aider, je pense, d’arriver à la première course avec tout ce kilométrage. C’est au minimum très utile," a-t-il confié, précisant qu’il avait déjà parcouru l’équivalent de près de la moitié des distances qu’il a couvertes en course l’an dernier.

"Je suis beaucoup plus proche de ce que les autres pilotes ont appris, et bien sûr de ce qu’ils ont roulé," a-t-il poursuivi.

"En termes de kilométrage, je pense que ça représente déjà environ huit courses. Donc oui, ça aide énormément."

"Et c’est quelque chose qui m’a manqué l’an dernier et l’année d’avant. C’est donc un grand pas en avant. Et évidemment, ça aide toujours."

Revenant sur les acquis de ses premiers essais hivernaux, il ajoute : "Cela a été utile mais je pense que l’adaptation sera cruciale en ce début de saison. Sur chaque circuit, tout change : la façon de piloter, le positionnement des voitures. On verra bien."

"Nous devrons aussi beaucoup apprendre sur simulateur avant la course. Il est difficile d’évaluer nos performances."

"Je pense que quatre équipes sont nettement en tête, et les autres sont très proches les unes des autres. Il faudra attendre la Course 1 pour voir où nous en sommes vraiment."

La saison dernière, Alpine était dernière du classement, avec seulement 22 points, marqués uniquement par Pierre Gasly. Colapinto aura à cœur de marquer des points après avoir manqué le top 10 en 2025. Pense-t-il cela possible rapidement ?

"C’est différent, évidemment, de l’année dernière, mais je trouve que les progrès sont impressionnants. D’un jour à l’autre, les choses changent : la voiture est un peu plus rapide et les sensations sont meilleures."

"Donc, je pense qu’après quelques courses, nous serons encore plus à l’aise et que nous commencerons à mieux la maîtriser, à gagner en confort et surtout en rapidité. Alors oui, je pense qu’il est trop tôt pour trop comparer avec l’année dernière, mais il y a clairement une amélioration de notre compétitivité face aux autres."