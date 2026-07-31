L’Allemagne rouvre la porte à la F1 : Hockenheim lance des discussions

Après plusieurs années d’absence au calendrier, le retour du Grand Prix d’Allemagne en Formule 1 n’est plus une simple hypothèse lointaine. Stefano Domenicali a confirmé que de premiers échanges ont eu lieu avec Hockenheim afin d’étudier une collaboration sur le long terme. Si aucun accord n’est encore proche, ces discussions marquent un premier signal positif pour un pays qui, malgré son immense histoire dans la discipline, a progressivement disparu du championnat.

L’Allemagne, berceau de nombreux champions et constructeurs emblématiques, ne figure plus au calendrier de la Formule 1 depuis plusieurs saisons. Le dernier Grand Prix d’Allemagne s’est disputé à Hockenheim en 2019, tandis que le Nürburgring avait accueilli une manche exceptionnelle en 2020, en remplacement d’épreuves annulées en raison de la pandémie de Covid-19.

Cette disparition s’explique par plusieurs facteurs : une opposition politique croissante à l’automobile, l’augmentation constante des droits d’organisation réclamés par la Formule 1 ainsi que l’absence de soutien financier public, qui ont rendu l’organisation d’un Grand Prix économiquement impossible.

Malgré ce contexte, la discipline estime aujourd’hui que le marché européen retrouve de sa valeur. Stefano Domenicali a confirmé que cette évolution replace l’Allemagne dans les réflexions de la Formule 1.

"Nous constatons que l’Europe continue elle aussi à progresser en termes d’audiences. C’est de nouveau un marché important. Les chiffres sont bons."

"Nous avons davantage de demandes en Chine et au Japon. Mais pour l’instant, nous voulons nous en tenir à une seule course en Chine, car nous devons consolider notre présence sur ce marché avant d’envisager une autre option sur place."

"Nous suivons, bien entendu, la croissance des États-Unis. Et nous suivons donc la croissance de l’Europe. La croissance est au rendez-vous. Et dans ce cadre, Hockenheim nous a contactés. De premières discussions ont eu lieu à leur initiative."

Le dirigeant italien rappelle toutefois que le circuit doit encore poursuivre sa modernisation avant d’envisager un retour au calendrier.

"Ils développent un parc dédié aux sports mécaniques avec un objectif différent. Ils modernisent actuellement le circuit. En revanche, s’ils veulent parler d’un éventuel retour de la Formule 1, des investissements en plus seront nécessaires."

"Notre plateforme exige un certain niveau ces dernières années."

Un vaste projet de modernisation

Le Hockenheimring fait actuellement l’objet d’un important programme de développement. Celui-ci représente un investissement envisagé d’environ 250 millions d’euros et prévoit notamment la construction d’un hôtel ainsi que d’un centre d’accueil Motorworld destiné aux visiteurs.

Pour Stefano Domenicali, l’objectif ne serait pas de signer un accord ponctuel.

"Nous ne réfléchissons pas uniquement au court terme, mais à une collaboration sur le long terme."

Du côté du circuit allemand, le discours se veut toutefois beaucoup plus prudent.

Son directeur général, Jorn Teske, confirme que les échanges avec la Formule 1 sont réguliers, tout en soulignant qu’aucune avancée concrète n’a encore été enregistrée.

"Nous sommes en contact régulier avec la Formule 1."

"Nous voulons avoir une vision complète du cadre dans lequel cela pourrait se faire, ainsi que des opportunités et des risques. Il y a un intérêt, mais, à ce stade, nous n’avons aucun résultat à annoncer."

Teske promet néanmoins de communiquer dès qu’une perspective concrète se dessinera.

"S’il existe une perspective concrète d’accueillir un Grand Prix, nous communiquerons volontiers à ce sujet."

"Le fait que les deux parties souhaitent cela a déjà été communiqué à de nombreuses reprises."

Il fixe cependant une condition essentielle.

"Comme toujours, nous serions intéressés par une solution économiquement viable."

Ces discussions interviennent alors que plusieurs signaux laissent entrevoir un léger renouveau du sport automobile allemand.

Après Mercedes, Audi a rejoint la grille de la Formule 1, renforçant la présence industrielle allemande dans le championnat. Par ailleurs, la FIA a confirmé le retour d’un championnat d’Allemagne de Formule 4 à partir de 2027.

L’avenir de la diffusion télévisée de la Formule 1 en Allemagne pourrait également évoluer. Le contrat d’exclusivité actuel de Sky arrive à échéance après la saison 2027, et Stefano Domenicali assure que plusieurs diffuseurs sont désormais intéressés.

"Pour la première fois, il y aura plus d’un diffuseur intéressé à participer à l’appel d’offres."

Le dirigeant italien précise enfin que la Formule 1 souhaite conserver une présence significative en clair sur le marché allemand.

"Bien sûr, nous discutons avec eux afin de voir comment attirer encore davantage l’attention sur la Formule 1. Ce sujet est donc sur la table."