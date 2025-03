Hülkenberg appelle Sauber F1 à ‘rester réaliste’

Sauber a créé la sensation dès le premier Grand Prix, en Australie, en inscrivant 6 points grâce à la maîtrise de course de Nico Hülkenberg. En un Grand Prix, Sauber a donc déjà marqué plus de points que sur toute l’année dernière !

Pour autant et comme le Grand Prix de Chine l’a montré, la voiture verte reste l’une des plus lentes du plateau. Il n’y a pas eu de miracles cet hiver, même avec les dernières évolutions apportées à Melbourne.

« Évidemment, on se base toujours sur ses références – celles de l’an dernier et, plus largement, du passé. Nous avons ce que nous avons actuellement » relativise Nico Hülkenberg, le pilote leader de l’équipe pour la FOM.

Cette Sauber est-elle au moins une bonne base sur laquelle travailler cette année ?

« Il y a des aspects positifs et d’autres moins bons concernant la voiture, donc il s’agit simplement d’analyser chaque chose. »

« Est-ce qu’on sortira des premières courses avec le sourire ou avec une petite grimace ? Cela reste à voir. Pour l’instant, ce qui compte, c’est de rester concentrés, de travailler dur sur ce que nous pouvons maîtriser, et simplement de maximiser les opportunités et notre potentiel. »

« Marquer dès la première course donne toujours une bonne sensation et nous offre un élan positif. »

« Les conditions étaient délicates, mais nous avons réussi à rester propres et à tirer le maximum de la situation. Bravo à l’équipe pour avoir choisi la bonne stratégie au bon moment – cela nous a vraiment permis d’être dans cette position. »

Sauber peut-elle éviter de terminer à la dernière place du classement des constructeurs à la régulière ? Pour le moment, c’est Alpine F1 qui occupe cette position…

Nico Hülkenberg semble plutôt pessimiste : en conditions normales (sans donc la pluie de Melbourne), Sauber pourrait davantage souffrir.

« Évidemment, j’étais très content pour toute l’équipe de repartir avec des points à Melbourne. »

« Mais il faut rester réaliste »

« Il y a encore beaucoup de travail à faire pour être compétitifs dans des conditions normales. »

Sans faire de vagues, Nico Hülkenberg semble s’être bien habitué à sa nouvelle équipe – il faut dire qu’il connait très bien l’environnement d’Hinwil pour y avoir déjà couru ! Que peut-il dire sur cette phase d’adaptation en ce début d’année ?

« C’est vraiment une phase de familiarisation, apprendre à connaître la voiture, à s’y connecter et à en prendre la pleine mesure. C’est une nouvelle voiture, une nouvelle équipe, et cela demande toujours du temps, des efforts et un travail très minutieux – ce n’est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. On ne peut pas le faire en théorie, il faut être en piste, et nous avons commencé ce processus. »

« A Hinwil, il y a quelques ’anciens’ de 2013, mais l’équipe de course a beaucoup changé, avec principalement de nouvelles personnes. Nous avons été occupés pendant l’hiver, en préparant autant que possible, mais je suis plus un gars pratique, c’est pourquoi je suis heureux que nous soyons de retour dans la voiture et que nous fassions de la vraie chose. C’est très tôt, c’est le début d’un long voyage. Work in progress, en fait, c’est la devise ! »