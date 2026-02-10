L’Australie s’emporte face à McLaren F1, Brown balaie les accusations de favoritisme envers Norris

Zak Brown a vivement rejeté les accusations de favoritisme de McLaren envers Lando Norris au détriment d’Oscar Piastri, qualifiant ces critiques de "ridicules" et "très mal informées", après que le débat a dépassé le cadre de la Formule 1 pour s’inviter jusque dans la sphère politique australienne.

La saison dernière, McLaren a signé un doublé pilotes-constructeurs pour la première fois depuis 1998, avec Lando Norris sacré champion du monde, devenant le premier pilote de l’équipe titré depuis Lewis Hamilton en 2008.

Pourtant, le scénario de la saison 2025 a nourri de vives frustrations en Australie. Oscar Piastri, natif de Melbourne, comptait encore 34 points d’avance au championnat après l’abandon de Norris lors du Grand Prix des Pays-Bas, en août. Cette course marquera toutefois la dernière victoire de Piastri en 2025.

Sur les neuf dernières manches de la saison, l’Australien ne montera plus que trois fois sur le podium, avant de conclure le championnat à la troisième place, derrière Max Verstappen, tandis que Norris s’emparait de son premier titre mondial.

Au fil de la saison, une perception s’est installée en Australie : celle d’une équipe McLaren qui aurait privilégié Norris dans les moments clés. Le débat a même atteint les bancs du Parlement, où un élu est allé jusqu’à affirmer que "McLaren est biaisée contre Oscar Piastri et lui coûte le championnat du monde". Un autre parlementaire a abondé dans ce sens, estimant que Piastri avait "clairement subi certaines décisions injustes".

Interrogé lors du lancement de la MCL40 hier à ce sujet, Zak Brown a fermement contesté cette lecture des événements, assurant que McLaren fonctionne selon une politique "d’équité sportive totale".

Parlant de ces accusations, le PDG de McLaren les a qualifiées de "très mal informées" et s’est montré agacé par leur ampleur.

Questionné sur un éventuel accueil hostile lors du Grand Prix d’Australie, manche inaugurale de la saison à venir, Brown a répondu : "Je pense que les fans - indépendamment des pays - ont tous des opinions différentes dans le sport."

"Cela peut être frustrant lorsque certaines personnes – et encore une fois, ce n’est pas spécifique à un pays – sont très mal informées, et que les déclarations que l’on entend sont tout simplement ridicules."

Il insiste toutefois sur le fait que la situation ne doit pas être interprétée comme un rejet de l’Australie en particulier.

"Mais je ne pense pas que ce soit spécifique à un territoire. Comme Oscar l’a dit à de nombreuses reprises, il sait qu’il bénéficie d’un traitement équitable. On gagne parfois, on perd parfois. Certaines choses tournent en votre faveur, d’autres non."

Brown rappelle également que les décisions stratégiques ont parfois nui aux deux pilotes.

"Nous avons fait perdre des points à Oscar, nous avons fait perdre beaucoup de points à Lando en Hollande, etc. Nous devons simplement garder la tête basse, rester concentrés, et les personnes qui comptent le plus pour nous savent que nous appliquons une équité sportive totale au sein de notre équipe, envers nos fans ’papaya’, nos sponsors, nos familles et nos amis."

Le dirigeant américain s’est montré particulièrement critique envers l’intervention du monde politique dans ce débat.

"C’est dommage que des personnes au Parlement, que je dirais assez éloignées de la compréhension de la Formule 1, s’expriment de cette manière. Je n’oserais pas, parce que je n’en ai pas la compétence, commenter le travail qu’ils font."

Avant d’ajouter, avec une pointe d’ironie : "Mais je parie que je pourrais faire quelques commentaires."

Les propos de Brown ont toutefois ravivé les tensions en Australie, où une partie du public reste convaincue qu’Oscar Piastri a été lésé. Sur les réseaux sociaux depuis le lancement hier, de nombreux fans de Piastri ont réagi et se moquent encore des propos de l’Américain. Et ils mettent déjà en garde Brown et McLaren : tout sera scruté en 2026 et rien ne sera pardonné !

Cette polémique avait même inspiré il y a quelques semaines une réaction virulente du comédien australien Dave Hughes sur les réseaux sociaux, en réponse à des déclarations similaires faites par Brown l’an dernier.

Dans une vidéo truffée d’invectives, Hughes s’est emporté : "Oh Zak Brown, tu ferais mieux de fermer ta put*** de gueule. Les Australiens seraient incultes en pensant que Norris a été favorisé par rapport à Piastri ? Vraiment, mec ?"

"Regarde l’Italie. Arrêt lent pour Lando, et on dit : ’Oscar, on doit échanger les positions parce que Lando a eu un arrêt lent, c’est seulement équitable’. C’est équitable ? Personne au monde n’a trouvé ça équitable, bordel."

Selon Hughes, cet échange aurait coûté cher à Piastri.

"Lando a gagné trois points supplémentaires ce jour-là. Il a gagné le titre avec combien de points d’avance ? Je vais te le dire, Zak : deux put*** de points."

Avant de conclure, sans détour : "Ferme-la, Zak. Profite de ta put*** de victoire, mec, mais ferme-la."

Après le lancement de la MCL40 hier et les propos de Brown assurant de l’équité de McLaren pour 2026, Hughes a simplement propulsé à nouveau cette vidéo en avant en guise de réponse.