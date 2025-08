’Je n’aime pas ça’ : Pourquoi Norris ne veut pas jouer de guerre psychologique avec Piastri

Lando Norris a affiché une attitude remarquablement sereine dans sa lutte pour le titre en F1 avec Oscar Piastri.

Le Britannique compte 16 points de retard sur son coéquipier chez McLaren avant le Grand Prix de Hongrie de ce week-end, dernière course avant la pause de la F1 pour quatre semaines en août.

Norris avait récemment repris du terrain avec deux victoires consécutives en Autriche et en Grande-Bretagne, mais Piastri a accru à nouveau son avance au championnat en dépassant au départ Norris lors de la dernière manche en Belgique.

Jusqu’à présent, le duel pour le titre entre les deux McLaren est resté harmonieux et les deux hommes ont largement évité les contacts, à l’exception d’une collision au Canada, dont Norris a immédiatement endossé la responsabilité.

Quand on lui a demandé s’il devait commencer à s’immiscer dans la tête de Piastri et a entamé la guerre psychologique, Norris a répondu : "Je n’aime pas ça. Dans 200 ans, personne ne s’en souciera. Nous serons tous morts."

"J’essaie de passer un bon moment. J’y tiens toujours, et c’est pourquoi je suis parfois contrarié, déçu et en colère contre moi-même. Et je pense que cela montre à quel point gagner et perdre comptent pour moi."

"Mais ça ne veut pas dire que je dois m’en prendre à Oscar. Je ne me laisse pas aller à ce genre de choses."

"Oui, c’est lui que je veux battre plus que quiconque."

"Mais si je ne le bats pas, c’est simplement parce qu’il a fait mieux. Je ferai comme je le pense, et ce n’est pas parce que quelqu’un l’a fait il y a quelques années que je dois faire pareil."

"Ces choses-là ne m’intéressent pas vraiment."