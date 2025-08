Alonso : Il ne nous reste plus qu’à attendre janvier et la F1 de 2026

Alors que les performances d’Aston Martin F1 en piste ont fortement chuté en 2025, la valeur de son écurie de Formule 1 atteint des sommets sans précédent.

Cette semaine, Aston Martin a confirmé avoir signé une lettre d’intention ferme pour la vente de sa participation minoritaire dans l’écurie de Silverstone pour 110 millions de livres sterling. L’accord valorise l’activité F1 à la somme astronomique de 3,2 milliards de dollars, soit une hausse de 600 millions de dollars en seulement 12 mois (article complet à lire ici).

Acquise initialement pour 117 millions de dollars en 2018, sous le nom Force India, l’écurie alors en faillite a depuis investi massivement dans une nouvelle usine, une soufflerie et des talents de premier plan, notamment le légendaire designer Adrian Newey, qui est également actionnaire de l’écurie.

Mais Newey a largement ignoré la F1 de 2025, dont la compétitivité a baissé malgré les promesses du début de saison. Le grand espoir d’Aston Martin F1 est désormais sur la fin janvier 2026, le moment où l’AMR26 made by Newey équipée du nouveau moteur Honda seront dévoilés.

"Est-ce que je discute encore avec Newey de la voiture 2026 lors de nos repas ? Oui, quand j’en ai l’occasion, mais je l’ai vu à un concert la semaine dernière, et maintenant il n’est plus disponible," a plaisanté Fernando Alonso en Hongrie.

Interrogé sur l’implication de Newey pour comprendre les évolutions apportées à Silverstone sur la voiture actuelle, Alonso a répondu : "Aucune. Vraiment aucune. Ça n’a jamais été sa priorité, vous savez, depuis le premier jour, même si nous insistons probablement tous un peu pour qu’il jette un œil ici ou là de temps en temps."

"Il est très concentré sur l’année prochaine et a sa propre façon de faire."

Alonso est néanmoins impressionné par le designer anglais.

"C’est formidable de le voir travailler et réfléchir aux problèmes que nous pourrions rencontrer, c’est incroyable."

La F1 actuelle peut-elle aider à la conception de celle de 2026 ?

"Que pouvons-nous améliorer par rapport à la voiture de cette année pour l’année prochaine ? Les arrêts au stand. Rien d’autre."

"Je pense que les F1 sont tellement différentes qu’il est difficile d’apprendre quoi que ce soit cette année qui puisse être appliqué l’année prochaine."

"Tout ce que nous souhaitions apprendre de la voiture et des améliorations apportées cette année, les données de la soufflerie, etc., ont déjà fait leurs preuves. Il ne nous reste donc plus qu’à attendre janvier pour voir à quelle vitesse nous pouvons aller."