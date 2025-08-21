Norris révèle avoir eu ’terriblement peur’ avant le GP de Monaco

Lando Norris a expliqué comment il aborde mentalement les différents circuits de Formule 1, révélant qu’il avait eu "terriblement peur" avant le Grand Prix de Monaco cette saison.

Le Britannique est revenu à neuf points de son coéquipier Oscar Piastri avant la reprise de la F1 qui aura lieu à Zandvoort la semaine prochaine.

Norris semble avoir bénéficié dans une certaine mesure des modifications sur mesure apportées à sa suspension avant, et ses dernières courses lui ont permis de recoller à Piastri pour le titre 2025 de F1.

Ses victoires en Autriche et en Hongrie ont permis à Norris d’être au meilleur de sa forme : rapide, mesuré et combatif quand il le fallait, et ont certainement apaisé les difficultés psychologiques qui ont affecté ses performances lors de certaines courses précédentes.

Interrogé sur une victoire qui se démarquerait sur un circuit en particulier, Norris a répondu qu’il était difficile d’en être certain, car il a récemment performé sur des circuits qu’il connaît moins bien.

"C’est délicat. Il y a eu un ensemble de pistes sur lesquelles je me suis senti un peu mieux, simplement parce que cela correspond généralement aux circuits sur lesquels j’ai toujours été meilleur."

"Si vous repensez au Red Bull Ring et à d’autres circuits de ce genre, ce sont des pistes que j’ai toujours appréciées, avec lesquelles j’ai toujours eu un bon feeling."

"Je pense que la plupart du temps, cela correspond aussi au feeling, et c’est pourquoi j’ai exprimé mes sentiments avec autant de franchise, car plus je me sens bien dans la voiture, meilleures seront mes performances."

Après son triomphe au Grand Prix de Grande-Bretagne, Norris avait nié que le changement de suspension avant de sa MCL39 soit entièrement responsable de sa bonne forme. Les modifications apportées visaient à permettre à Norris de gagner en feeling en virage, un domaine où il a, selon lui, rencontré des difficultés auparavant.

"C’est assez linéaire, les sensations sont proches, et une partie de mon travail consiste à prouver que c’est une bonne chose ou pas une bonne chose, et donc à essayer de les rendre aussi bonnes que possible lorsque je me sens bien, mais c’est là que ça devient plus délicat."

"En Chine, par exemple, ou sur les circuits où le train avant est plus limité, c’est généralement ceux où l’on se fie davantage au feeling de la direction."

"C’est là que j’ai eu le plus de difficultés cette année. Des circuits où parfois, j’ai bien performé, comme à Monaco. J’avais terriblement peur avant Monaco. J’avais eu un graining important à l’avant, terrible l’an dernier. Et c’est devenu l’une de mes meilleures performances de la saison cette année."

"Il y a donc eu de nombreux cas où je m’attendais à pire et où j’ai fait mieux que prévu, mais les endroits où le train avant est normalement limité, où l’on s’appuie beaucoup sur les pneus avant, où l’on exige un bon feeling de la direction, sont généralement ceux où j’ai le plus de difficultés."

"Si cela commence à changer, tant mieux !"