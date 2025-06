Imola pourrait revenir en F1 en 2027 dans le cadre d’une alternance

Imola pourrait revenir au calendrier de la Formule 1 dès 2027, voire en 2026 si Madrid n’est pas prêt à temps pour son premier Grand Prix.

C’est le point de vue de deux personnalités influentes : le ministre fédéral italien des Sports, Andrea Abodi, et le PDG de la F1, Stefano Domenicali.

La course urbaine de Madrid, dont le début est prévu en 2026, se fera au détriment de l’épreuve emblématique et populaire du circuit Enzo e Dino Ferrari d’Imola, très apprécié des tifosi et des pilotes... même si les courses peuvent y être ennuyeuses.

Interrogé sur sa déception d’avoir perdu la deuxième course de F1 en Italie, le ministre Abodi a déclaré "qu’un projet d’alternance était en cours d’élaboration en coulisses".

Le PDG de la F1, Domenicali, originaire d’Imola, a confirmé la nouvelle.

"Tout d’abord, pour 2026, Imola est notre première piste en réserve."

"Si, pour une raison quelconque, un circuit devait déclarer forfait ou n’était pas prêt (Madrid, ndlr), nous retournerions à Imola avec nos voitures et nos pilotes."

"À partir de 2027, nous pourrions envisager une rotation entre les circuits européens classiques," a ajouté Domenicali. "C’est une idée que nous étudions avec les parties intéressées."

Il a donc conseillé aux responsables italiens et aux supporters d’Imola de ne pas perdre espoir.

"Ce n’est pas un adieu, ni même une défaite irréparable. J’ai dit dès le début qu’il fallait respecter la réalité. Ceux qui proposent des événements mondiaux ont des besoins incontournables."

"Cela dit, Imola reste dans le coup."