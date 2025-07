’Il fallait survivre’ : Lawson est ’heureux’ de sa 8e place en Belgique

Liam Lawson a terminé huitième du Grand Prix de Belgique, inscrivant quatre points de plus pour Racing Bulls. C’est sa deuxième entrée dans les points en trois courses, et le Néo-Zélandais n’est pas mécontent.

"Je suis très heureux pour l’équipe, c’était une course difficile, c’est toujours piégeux quan dil faut changer pour les slicks, et je ne pensais pas que c’était le bon moment, mais Lewis avait déjà changé pour les slicks. Il fallait survivre mais la voiture était bonne, je suis heureux" a déclaré Lawson.

"Les résultats arrivent, il a fallu du temps, le rythme était là mais c’est bien d’avoir quelques bons résultats, on doit continuer pour en avoir un autre avant la pause et finir sur une bonne course."

Isack Hadjar a terminé dernier à un tour après avoir connu une course très difficile et subi un problème dont il n’a pas le droit de parler : "La voiture allait très bien, on avait juste un gros problème depuis le début et je ne pouvais pas me battre avec les autres."

"On aurait dû marquer des points mais j’avais un gros déficit à tous les tours, je me faisais dépasser par tout le monde et c’était très long et très pénible. La voiture semblait fonctionner mais j’étais impuissant."

"La stratégie n’était pas le problème, c’était la performance. Je n’ai pas le droit d’aller dans les détails mais j’avais un problème sur la voiture donc c’est très pénible. Autrement on aurait fini dans les points. De mon côté je n’ai aucun regret, j’étais au maximum à tous les tours et je finis à un tour, c’était très long."

Le Français espère se rattraper en Hongrie avant la pause estivale : "C’est une piste que tous les pilotes aiment, c’est technique, on fait la différence dans les virages lents et les freinages. La voiture a marché tout le week-end, j’ai eu un pépin mais je suis très confiant."