Hülkenberg tempère les attentes d’Audi F1, Bortoleto est ’optimiste’

Audi F1 a bouclé sa préparation de la saison 2026 avec une nouvelle journée solide. L’équipe conclut sa dernière semaine en ayant beaucoup roulé. Nico Hülkenberg a tiré un bilan positif et a tenu à remercier toute l’équipe, et notamment le personnel de l’usine du moteur en Allemagne.

Le pilote allemand confirme avoir perçu énormément de progrès sur le châssis comme sur le V6, alors que l’équipe a aligné de nombreux kilomètres et déjà apporté des évolutions.

"On sent qu’on a fait des progrès entre Barcelone et aujourd’hui. C’est positif mais c’est encore tôt, il y a encore du travail, encore des choses à faire et à optimiser. C’est un travail en cours, on apprend au fur et à mesure" a déclaré Hülkenberg.

"Les essais sont finis, on va faire nos devoirs et on pourra aller courir en Australie. Tout le monde est impatient. On a fait beaucoup de tours et beaucoup de travail a été abattu par les gens à Hinwil et Neubourg. Merci en particulier à eux, c’est une nouvelle usine de moteurs."

"C’est impressionnant d’avoir mis ce moteur en piste, on a fait beaucoup de progrès, on a beaucoup appris et ils ont été présents, ils ont apporté des solutions quand on avait des problèmes. Il nous reste une semaine pour laisser retomber les choses, faire nos devoirs et nous préparer à Melbourne, et ce sera parti !"

Gabriel Bortoleto se laisse aller à un discours plus positif, révélant qu’Audi a corrigé de nombreux problèmes et a vu des progrès en performance : "Nous terminons deux semaines productives ici à Bahreïn, et une pré-saison globalement très chargée."

"Je pense que l’équipe a fait du très bon travail : nous avons réalisé des progrès solides avec notre voiture depuis nos débuts, et c’est vraiment encourageant à voir. Il reste encore des domaines à améliorer et beaucoup à apprendre, mais dans l’ensemble, on peut dire sans risque que ces essais ont été positifs."

"Je ne veux pas susciter de faux espoirs. Mais je peux dire que nous avons fait un excellent travail ces derniers jours. La voiture a très peu souffert. Nous avons résolu tous les problèmes. Je suis même assez optimiste quant à nos performances."

Le seul bémol de cette dernière journée a été le départ totalement raté de Hülkenberg durant les simulations. Le Brésilien est conscient que cela pourrait être un point faible de l’équipe, mais il préfère ne pas s’inquiéter outre mesure.

"Il s’agit de l’accepter, de vivre avec et d’apprendre à gérer la situation. Maintenant, il faut développer et repartir de zéro avec toutes les données. Je pense qu’il y a beaucoup de procédures que l’on peut affiner avec cette nouvelle réglementation qui est très complexe. Mais je ne suis pas inquiet."