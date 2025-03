Face à ’l’intérêt’ d’autres équipes, McLaren s’assure que ses employés ’préfèrent’ rester

Après plus d’un an et demi de progrès qui ont mené à un titre constructeurs en 2024 et à deux victoires pour ouvrir la saison 2025, McLaren F1 attire forcément les convoitises d’autres teams prêts à lui subtiliser ses meilleurs éléments. Andrea Stella, directeur de l’équipe, détaille comment lui et son PDG Zak Brown évitent une fuite des cerveaux et des éléments importants.

"Nous avons remarqué un certain intérêt pour notre personnel" a déclaré Stella. "En toute honnêteté, c’est une position qui ne nous dérange pas. Il est tout à fait naturel que les équipes cherchent à acquérir de l’expertise les unes des autres."

"C’est d’autant plus une raison derrière notre vision de la stabilité à long terme de l’équipe, qui s’applique à nos pilotes de la manière la plus visible et la plus publique. Cela fait partie de notre gestion quotidienne, à moi et à Zak, d’examiner l’ensemble de l’équipe, les cadres supérieurs et même les collègues plus jeunes de l’écurie McLaren."

"Nous nous assurons non seulement qu’ils sont stables d’un point de vue contractuel, mais aussi qu’ils ont des raisons inhérentes de toujours vouloir préférer McLaren comme lieu où ils veulent travailler en Formule 1 et obtenir des succès importants pour l’équipe, mais aussi des succès à un niveau personnel."

"C’est donc quelque chose que l’on aborde d’un point de vue formel et contractuel, mais que l’on aborde aussi de manière plus substantielle en termes de création de conditions pour que nos collègues souhaitent rester chez McLaren."

On ne se fait pas voler un sponsor, on le perd

Brown est d’accord avec Stella quant au fait que c’est à McLaren de faire en sorte de conserver ses employés et partenaires. L’Américain se félicite que pour le moment, l’équipe de Woking ait su conserver ses lignes intactes. Il a au passage rappelé qu’il appliquait la même stratégie pour le contrat de Stella.

"Pour développer un peu ce sujet, Andrea a un contrat à long terme" a plaisanté Brown. "Mais pour en revenir à son point de vue, je pense que ce qui est important, c’est qu’au fil des ans, on entend dire que les gens volent vos sponsors, vos pilotes, vos employés. Ce n’est pas le cas, vous les perdez."

"Si quelqu’un peut voler un logo sur notre maillot, c’est à cause de nous. Qu’il en soit de même pour lui. Je pense donc qu’en mettant de côté l’élément contractuel, vous voulez créer - et je pense que nous l’avons fait avec succès, nous n’avons pas un seul changement sur le mur des stands cette année, nous n’avons pas un seul changement dans notre direction technique."

"Nous n’avons évidemment aucun changement dans notre liste de pilotes, et c’est parce que nous avons travaillé très dur pour créer un environnement où les gens veulent être chez McLaren, où leurs familles veulent être chez McLaren."

"Et c’est une chose sur laquelle je pense qu’Andrea et moi, ainsi que les dirigeants, passons beaucoup de temps, à faire en sorte que ce soit un environnement où les gens veulent être, où nous n’avons pas besoin de compter sur des contrats pour que les gens restent chez McLaren."