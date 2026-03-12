’Ça ne changera pas ce week-end’ : la triste prédiction de Stroll pour la Chine
Aston Martin F1 aura besoin de temps pour progresser
Lance Stroll n’affichait pas la mine la plus réjouie ce jeudi à Shanghai, au moment de tirer le bilan du début de saison d’Aston Martin F1, et aussi de revenir sur le catastrophique week-end de Melbourne pour l’équipe de Silverstone.
S’il essaie de voir le positif avec le fait que l’équipe ait pu rouler en course, il s’est montré très prudent quant à ses paroles sur les possibles progrès de l’équipe et de son motoriste Honda dans les semaines à venir.
"On a pris la piste le dimanche, ce qui est bien. Il nous manque encore beaucoup de rythme, on sait les domaines dans lesquels on doit progresser. Ca ne va pas arriver du jour au lendemain, ça ne changera pas ce week-end, et on va essayer d’apporter autant que possible chaque week-end" a déclaré Stroll.
Interrogé sur les vibrations et les mesures de Honda pour les contrer, il a même botté en touche alors que la question le concernait pleinement : "Je pilote juste la voiture donc c’est une question pour Honda."
Aston Martin doit désormais progresser en performance comme en fiabilité, et Stroll assure que chaque membre de l’équipe est pleinement dévoué à cette tâche : "On va essayer d’améliorer les problèmes que l’on rencontre et essayer de progresser."
"Nous sommes une équipe, nous gagnons et nous perdons tous ensemble. C’est difficile pour tout le monde, pour les mécaniciens, pour les pilotes, pour les ingénieurs, personne n’est satisfait de la situation mais on va persévérer et essayer de tirer le maximum de chaque situation."
