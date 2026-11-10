La FIA dévoile son dernier bilan ADUO, Red Bull peut encore se réjouir... ou pleurer !

La FIA a publié les résultats de sa troisième et dernière évaluation du mécanisme ADUO pour la saison 2026 de Formule 1, un dispositif destiné à permettre aux motoristes les moins performants de réduire leur retard sur la référence du plateau. Après l’analyse des données recueillies entre les douzième et dix-huitième courses du championnat, l’instance dirigeante a confirmé qu’aucune homologation supplémentaire ne serait accordée. Red Bull reste encore en tête ! Si les écarts de performance entre les moteurs thermiques ont évolué, ces variations n’ont pas justifié de nouvelles autorisations.

La Fédération Internationale de l’Automobile a officiellement communiqué aux cinq motoristes engagés en Formule 1 les conclusions de sa troisième période d’analyse ADUO de l’année 2026. Et Red Bull Ford reste en tête, ce qui peut satisfaire Laurent Mekies et ses hommes... ou lui causer toujours un peu d’amertume puisqu’il ne cesse de clamer qu’au global son moteur reste derrière le Mercedes.

Cette dernière évaluation portait sur les courses 12 à 18 du championnat, avec une période de référence achevée à l’issue du Grand Prix des États-Unis.

Introduit dans le cadre de la nouvelle réglementation technique de 2026, le mécanisme ADUO, pour Additional Development and Upgrade Opportunities, a été conçu pour permettre aux motoristes en difficulté de bénéficier de possibilités supplémentaires de développement.

Son objectif est de limiter le risque qu’un constructeur reste durablement distancé en raison d’un déficit de performance de son moteur thermique, dans un contexte où les unités de puissance sont soumises à des restrictions d’homologation et de développement.

Mais pour cette troisième évaluation, aucun motoriste n’a obtenu de nouvelles autorisations.

Aucune homologation supplémentaire après le Grand Prix des États-Unis

Dans son communiqué, la FIA précise que les résultats de cette troisième période d’analyse ont été transmis à l’ensemble des constructeurs d’unités de puissance.

Si les différences de performance par rapport au meilleur moteur thermique du plateau ont évolué au cours de cette période, ces changements n’ont pas entraîné l’attribution de nouvelles possibilités d’homologation.

La Fédération confirme ainsi qu’aucun constructeur ne bénéficiera d’autorisations supplémentaires à l’issue de cette dernière évaluation de 2026.

Cela ne signifie toutefois pas que tous les motoristes ont désormais atteint un niveau de performance équivalent.

La FIA souligne en effet que les écarts relatifs ont changé, sans pour autant préciser dans quelle mesure ni dans quel sens pour chacun des constructeurs.

Ces informations restent confidentielles, et l’instance dirigeante ne prévoit pas de publier davantage de détails sur les indices de performance utilisés pour établir son classement.

Il n’est donc pas possible, sur la seule base de ce communiqué, de déterminer quels motoristes ont réduit leur retard ou lesquels ont éventuellement perdu du terrain au cours de cette troisième période.

Comment fonctionne le mécanisme ADUO ?

Le système ADUO est défini par l’article C4 du Règlement Technique de Formule 1 2026.

Il permet aux constructeurs dont le moteur à combustion interne, ou ICE, présente un déficit de performance d’au moins 2% par rapport au meilleur moteur thermique du plateau de bénéficier de possibilités supplémentaires de développement.

Ces autorisations peuvent prendre la forme de nouvelles homologations d’évolutions de l’unité de puissance, applicables pendant la saison en cours ainsi que lors de la saison suivante.

Le dispositif prévoit également des avantages complémentaires concernant le plafond budgétaire applicable aux motoristes et les possibilités d’essais sur banc moteur.

Le niveau de compensation accordé dépend de l’importance du retard mesuré par rapport au moteur thermique le plus performant.

Plus cet écart est important, plus le constructeur concerné peut bénéficier d’autorisations supplémentaires.

La FIA procède à trois évaluations distinctes au cours de chaque saison afin de suivre l’évolution des performances et de déterminer les éventuels ajustements nécessaires.

En 2026, la première période d’analyse s’est achevée après le Grand Prix du Canada.

La deuxième a pris fin à l’issue du Grand Prix de Hongrie, tandis que la troisième s’est conclue après le Grand Prix des États-Unis.

Mercedes, Audi, Ferrari et Honda conservent leurs avantages initiaux

La première évaluation de la saison avait conduit la FIA à accorder des possibilités supplémentaires de développement à quatre des cinq motoristes, Red Bull étant considérée en tête.

Mercedes avait alors été classé dans une fourchette de déficit comprise entre 2 et 4% par rapport au moteur thermique de référence.

Cette situation lui avait permis d’obtenir une homologation supplémentaire pour la saison 2026, ainsi qu’une autre pour 2027.

Le constructeur allemand avait également bénéficié des augmentations correspondantes de son plafond budgétaire et de ses possibilités d’essais sur banc moteur.

Audi, Ferrari et Honda avaient été placés dans une catégorie encore plus défavorable, avec un déficit de performance supérieur à 4%.

Ces trois motoristes avaient donc reçu des autorisations plus importantes, à savoir deux homologations supplémentaires en 2026 et deux autres en 2027 pour chacun d’entre eux.

Là encore, ces possibilités de développement s’accompagnaient d’assouplissements correspondants concernant le plafond budgétaire et les essais sur banc moteur.

En revanche, aucune homologation supplémentaire n’avait été accordée lors de la deuxième période d’analyse, achevée après le Grand Prix de Hongrie, Red Bull étant toujours la référence.

La troisième évaluation aboutit désormais à la même conclusion : Red Bull est toujours devant les autres.

Les motoristes conservent donc les possibilités supplémentaires obtenues lors du premier bilan, sans recevoir de nouvelles homologations à l’issue des deux évaluations suivantes.

La FIA défend la fiabilité de ses analyses

Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces de la FIA, a tenu à défendre la rigueur du processus d’évaluation mis en place au cours de cette première saison d’application.

Le responsable technique de la Fédération assure que les conclusions reposent sur une analyse approfondie des données recueillies auprès des motoristes.

"La FIA a réalisé une analyse approfondie dans le cadre de l’évaluation du système ADUO cette année. Compte tenu de la qualité des données et de la solidité du processus d’évaluation, nous sommes confiants dans nos conclusions et dans les résultats auxquels nous sommes parvenus."

Pour Tombazis, cette première année d’utilisation du mécanisme a également confirmé l’intérêt de disposer d’un dispositif capable de soutenir les constructeurs confrontés à un déficit de performance.

"Cette première année de mise en œuvre a également renforcé notre conviction que le concept ADUO est le bon pour la Formule 1. Cependant, il est important que le système continue d’évoluer afin de garantir qu’il reste efficace, pertinent et adapté à son objectif."

Des ajustements déjà à l’étude pour 2027

La FIA ne considère donc pas le fonctionnement actuel de l’ADUO comme définitivement figé.

L’instance dirigeante travaille déjà avec les motoristes et les écuries afin d’étudier d’éventuelles modifications de la méthode utilisée pour mesurer les écarts de performance et attribuer les compensations.

L’objectif affiché est de préserver l’efficacité du mécanisme au cours des prochaines saisons, en tenant compte des enseignements tirés de son introduction en 2026.

"À cette fin, nous travaillons en étroite collaboration avec les constructeurs d’unités de puissance et les équipes afin d’étudier des ajustements de la méthodologie qui permettront de maintenir l’efficacité de l’ADUO lors des prochaines saisons."

La FIA n’a toutefois pas précisé la nature exacte des modifications envisagées ni le calendrier de leur éventuelle adoption.

La prochaine période d’évaluation ADUO débutera en 2027 et couvrira les six premières courses du championnat, du Grand Prix de Bahreïn à celui de Miami.

Ce premier bilan de la nouvelle saison permettra de mesurer à nouveau les écarts de performance entre les moteurs thermiques et de déterminer si certains constructeurs peuvent prétendre à de nouvelles possibilités de développement.

Pour l’heure, le bilan de 2026 reste donc inchangé depuis la première évaluation : Red Bull est restée en tête toute la saison, Mercedes dispose d’une homologation supplémentaire pour chacune des saisons 2026 et 2027, tandis qu’Audi, Ferrari et Honda bénéficient chacun de deux homologations supplémentaires par saison.