La participation de Lance Stroll au Grand Prix d’Abu Dhabi, dernière manche de la saison 2026 de Formule 1, est incertaine après son abandon au Qatar en raison notamment de douleurs au dos. Blessé lors de la deuxième séance d’essais libres vendredi à Losail, le Canadien a révélé qu’il n’était plus en mesure de piloter correctement sa monoplace, éprouvant notamment des difficultés au freinage. Le pilote Aston Martin F1 a également égalé un triste record dans l’histoire de la discipline en enregistrant son 14e abandon de la saison, rejoignant ainsi Andrea de Cesaris et Rubens Barrichello.

Lance Stroll avait contracté une blessure musculaire au dos lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix du Qatar vendredi, dans l’un des virages rapides du dernier secteur du circuit de Losail.

Le Canadien était néanmoins parvenu à composer avec cette blessure durant le reste du week-end, prenant notamment part aux qualifications samedi avant de s’élancer normalement au départ du Grand Prix dimanche.

Le pilote Aston Martin F1 a toutefois dû regagner son garage bien avant le terme de l’épreuve, l’écurie britannique ayant indiqué en cours de course que Stroll était "mal à l’aise dans la voiture en raison d’une gêne au dos".

Après un arrêt aux stands mal exécuté et une perte d’appui aérodynamique consécutive à des dégâts sur sa monoplace, Aston Martin a finalement pris la décision de mettre un terme à la course du Canadien.

Interrogé par les médias après son abandon, Lance Stroll a révélé que l’intensité de ses douleurs au dos ne lui permettait plus de piloter correctement sa monoplace, au point de compromettre sa capacité à freiner.

"J’avais très mal et je n’avais pas le sentiment de pouvoir piloter correctement la voiture", explique Stroll. "Je ne pouvais pas freiner correctement."

Alors que les pilotes de Formule 1 ne disposeront que de quelques jours de récupération avant de reprendre la piste à Abu Dhabi pour la dernière manche de la saison, la participation de Lance Stroll à cette finale du championnat du monde est désormais incertaine.

Interrogé sur la possibilité que sa blessure au dos compromette également sa participation au Grand Prix d’Abu Dhabi, le Canadien n’a pas écarté cette hypothèse.

"Peut-être. Cela pourrait être difficile."

Dans l’éventualité où Lance Stroll ne serait pas suffisamment rétabli pour prendre le volant de son AMR26 sur le circuit de Yas Marina, Aston Martin F1 pourrait faire appel à son troisième pilote, Jak Crawford.

Le jeune Américain a participé à plusieurs séances d’essais libres avec l’écurie britannique cette saison, dont les EL1 du Grand Prix du Qatar vendredi, avant même que Stroll ne se blesse lors de la deuxième séance.

L’écurie basée à Silverstone dispose également parmi ses pilotes de réserve de l’ancien pilote McLaren Stoffel Vandoorne.

De son côté Fernando Alonso a aussi abandonné sur un nouveau problème de batterie pour le moteur Honda.

"Nous avons pris un bon départ ce soir et avons gagné quelques positions au fil de la course. Comme nous le savons, nous manquons de puissance dans les lignes droites ; nous avons donc tenté de mener notre propre course en essayant de compenser dans les virages."

"Cependant, nous avons ensuite rencontré un problème - probablement lié à la batterie de l’unité de puissance - et on m’a demandé d’immobiliser la voiture. Nous remettrons ça la semaine prochaine, pour le dernier week-end de course d’une longue saison, et nous roulerons aussi vite que possible."

Mike Krack, directeur de l’équipe de course, reconnait ce soir "un week-end difficile au Qatar, marqué par l’abandon de nos deux voitures."

"Fernando a dû renoncer en raison d’une défaillance de la batterie. La course de Lance a été perturbée par un problème lors d’un arrêt aux stands, que nous devrons examiner, et s’est achevée au 25e tour, le pilote ressentant des douleurs au dos."

"Poursuivre l’épreuve n’ayant plus grand intérêt, nous avons retiré la voiture. Nous nous concentrons désormais sur Abu Dhabi, où notre priorité sera d’obtenir le meilleur résultat possible et de tenter de conclure la saison sur une note positive."

Stroll égale un triste record dans l’histoire de la Formule 1

En étant contraint de renoncer lors du Grand Prix du Qatar, Lance Stroll a également égalé un record peu enviable dans l’histoire du championnat du monde de Formule 1.

Le Canadien a en effet enregistré son 14e abandon officiel de la saison 2026, rejoignant ainsi Andrea de Cesaris et Rubens Barrichello dans les livres des records de la discipline.

Après avoir réussi à rallier l’arrivée du Grand Prix de Las Vegas la semaine dernière, le pilote Aston Martin F1 a donc de nouveau été contraint d’immobiliser prématurément sa monoplace dans son garage à Losail, en raison d’une combinaison de difficultés physiques, de dégâts sur sa voiture et d’un arrêt aux stands compliqué.

Lance Stroll totalise désormais 14 abandons en 22 Grands Prix disputés cette saison, au cours de laquelle il n’est toujours pas parvenu à inscrire le moindre point au championnat du monde des pilotes.

Son meilleur résultat de l’année demeure la 12e place qu’il avait décrochée lors du Grand Prix de Malaisie, disputé début octobre sur le circuit de Sepang.

Alors qu’il ne reste plus qu’une seule épreuve à disputer en 2026, Stroll pourrait donc non seulement terminer cette campagne particulièrement éprouvante sans le moindre point à son compteur, mais également ne pas être en mesure de prendre part à la finale du championnat à Abu Dhabi.