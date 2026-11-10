Mercedes F1 veut relancer Russell pour décrocher la 2e place du championnat

Mercedes a beau avoir remporté les deux titres mondiaux de Formule 1 en 2026, l’écurie allemande n’entend pas relâcher ses efforts lors des trois derniers Grands Prix de la saison. Après le sacre d’Andrea Kimi Antonelli au Mexique et la conquête du championnat constructeurs au Brésil, Toto Wolff souhaite désormais aider George Russell à retrouver la deuxième place du classement pilotes, actuellement occupée par Max Verstappen. Mais le Britannique traverse une période particulièrement difficile, avec seulement 26 points inscrits lors des cinq dernières courses...

Mercedes a définitivement assuré sa place au sommet de la Formule 1 en 2026. Une semaine après le premier titre mondial d’Andrea Kimi Antonelli, décroché au GP du Mexique, les Flèches d’Argent ont remporté leur neuvième couronne des constructeurs à l’issue d’un GP du Brésil perturbé par la pluie.

Le résultat d’Interlagos n’a pourtant pas été à la hauteur de la domination affichée par Mercedes durant une grande partie de la saison. George Russell a terminé quatrième, juste devant Antonelli, cinquième, après une course compliquée pour les deux pilotes.

Pour la première fois de l’année, aucun représentant de Mercedes n’a ainsi réussi à monter sur le podium d’un Grand Prix.

Si les deux championnats sont désormais attribués, l’équipe conserve néanmoins un dernier objectif : permettre à Russell de terminer vice-champion du monde et ainsi réaliser un doublé au classement des pilotes.

La situation de George Russell a considérablement évolué au cours des dernières semaines. Longtemps installé à la deuxième place du championnat, le Britannique a vu Max Verstappen lui passer devant à la faveur d’une série de résultats particulièrement décevants.

À trois Grands Prix de la fin de la saison, Russell occupe désormais la troisième place, avec 17 points de retard sur le pilote Red Bull.

Sa position reste également menacée par Lewis Hamilton, quatrième sur sa Ferrari, qui ne compte qu’un seul point de retard sur son ancien coéquipier.

Cette chute au classement s’explique par une succession de contretemps qui ont empêché Russell d’exploiter pleinement le potentiel de sa Mercedes.

Sur les cinq derniers Grands Prix, le Britannique n’a inscrit que 26 points, un bilan particulièrement faible au regard des performances de l’écurie allemande cette saison.

En Malaisie, une défaillance de son unité de puissance avait compromis sa course. À Singapour, Russell avait ensuite abandonné le Sprint après un accident, avant de subir une pénalité liée à son moteur. Le GP des États-Unis, à Austin, avait été marqué par une performance étonnamment décevante, tandis qu’un problème de déploiement de l’énergie électrique avait perturbé son week-end au Mexique.

Enfin, au Brésil, alors qu’il disposait d’un rythme encourageant, Russell avait effectué un tête-à-queue à la sortie de la voie des stands, lors de son passage aux pneus tendres.

Autant d’incidents qui ont progressivement réduit ses chances de terminer deuxième du championnat.

Wolff envisage de mobiliser toutes les ressources de Mercedes

Avec les deux titres mondiaux désormais acquis, Toto Wolff estime que Mercedes peut réfléchir à la meilleure manière de soutenir Russell dans sa lutte contre Verstappen.

Le directeur de l’écurie allemande reconnaît ne pas avoir encore élaboré de plan précis, mais il n’exclut pas de mobiliser tous les moyens disponibles pour permettre au Britannique de reprendre la deuxième place.

"Je n’ai pas encore réfléchi au championnat des pilotes", a expliqué Wolff.

"Nous voulons absolument qu’il marque le maximum de points et, avec un peu de chance, qu’il termine deuxième."

Antonelli pourrait même se mettre au service de Russell !

"Nous devons réfléchir à ce que nous allons faire pour y parvenir, mais il est possible que nous mettions toutes nos forces dans cette bataille."

Cette volonté de soutenir Russell ne repose pas uniquement sur l’ambition de placer les deux Mercedes aux deux premières places du championnat.

Pour Wolff, il s’agit également de reconnaître le rôle joué par le Britannique dans la conquête du titre constructeurs.

Russell a largement contribué aux performances de Mercedes tout au long de la saison, même si sa récente série de difficultés l’a privé de plusieurs résultats importants.

Le directeur autrichien estime donc que son pilote mérite de profiter pleinement de cette réussite collective.

"C’est aussi le championnat de George, c’est le championnat des constructeurs, et il fait partie de l’équipe. Je suis vraiment heureux qu’il puisse savourer ce moment, parce que nous le lui devons. C’est son premier championnat même si ce n’est pas celui qu’il voulait."

Toto Wolff a également tenu à défendre George Russell face aux difficultés rencontrées ces dernières semaines.

Le patron de Mercedes considère que les résultats récents ne reflètent pas nécessairement le niveau de performance du Britannique, qui a parfois été pénalisé par des circonstances défavorables.

Il cite notamment les qualifications du GP du Brésil, où Russell avait affiché un rythme particulièrement impressionnant sur piste humide.

Selon Wolff, son pilote disposait largement de la vitesse nécessaire pour décrocher la pole position, avant qu’un dernier tour ne vienne compromettre ses ambitions.

"Vous savez, il a parfois traversé des moments très difficiles, et samedi en était un bon exemple. Il dominait absolument les qualifications sur le mouillé, il aurait dû décrocher la pole position facilement, puis ce dernier tour lui a fait perdre la pole."

Malgré cette nouvelle frustration, Wolff reste persuadé que Russell possède les qualités nécessaires pour surmonter cette période compliquée.

"Il nous reste maintenant trois courses. Comme je l’ai dit, nous allons mettre les bouchées doubles, et il rebondira, je n’ai aucun doute là-dessus pour l’année prochaine. Tous les plus grands sportifs ont traversé des périodes difficiles, et cela fera partie de la poursuite de sa progression."

Russell privilégie la performance au classement

Si Toto Wolff souhaite tout mettre en œuvre pour aider George Russell à terminer vice-champion du monde, le principal intéressé affiche une approche légèrement différente.

Le Britannique ne cache pas son ambition de retrouver la deuxième place, mais il considère que son objectif prioritaire reste de renouer avec son meilleur niveau de pilotage.

Interrogé sur la possibilité de dépasser Verstappen au championnat, Russell a rappelé qu’il ne souhaitait pas simplement se contenter de la deuxième place, même s’il entend naturellement contribuer aux ambitions de Mercedes.

"Comme je l’ai dit à la radio pendant les qualifications, je ne veux pas être deuxième, je veux être premier, mais je vais essayer pour l’équipe, bien sûr. Max est sur une très bonne dynamique."

"Cela a été un week-end très positif en ce qui concerne mes performances. Je repars probablement plus heureux de ce week-end parce que ma performance était bonne."

"À ce stade, j’accorde davantage d’importance à la performance qu’au résultat, parce que c’est ce qui a constitué mon point faible."