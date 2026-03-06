Cadillac F1 a relevé un premier ’défi’ en étant présente avec ses deux MAC-26

L’écurie Cadillac F1 Team a officiellement lancé sa toute première saison de Formule 1 aujourd’hui à Melbourne, pour les premiers tests du Grand Prix d’Australie. Valtteri Bottas et Sergio Pérez ont pris la piste sur le circuit d’Albert Park pour deux séances d’essais libres, et le duo a complété 68 tours au volant des deux MAC-26.

Valtteri Bottas était satisfait d’avoir pu lancer son week-end en roulant comme il le voulait, et en réussissant à être dans le rythme du peloton et pas décroché par les équipes de fond de grille, même si sa 19e place en EL2 était un peu moins encourageante que la 17e en EL1.

"Tout d’abord, c’est génial d’être là, et merci à toute l’équipe d’avoir préparé la voiture" a remercié Bottas. "Nous avons rencontré quelques défis lors de l’assemblage de la monoplace, mais sans le couvre-feu, l’équipe a pu en tirer le meilleur parti."

"C’est pourquoi j’ai éprouvé un sentiment formidable en prenant la piste et, personnellement, en retrouvant l’ambiance d’un week-end de course de F1. C’était spécial pour nous d’accomplir notre première journée en tant que Cadillac F1 Team lors d’un week-end de Grand Prix."

"Tout compte fait, ce ne fut pas une journée sans accroc, mais nous avons appris de chaque tour. Nous disposons de beaucoup de données utiles après cette première journée, et nous essaierons de faire mieux demain."

Checo Pérez était forcément dernier des EL2 puisqu’il n’a pas signé de chrono, mais l’important est ailleurs pour le pilote mexicain, qui voit surtout la réussite de Cadillac dans la capacité à être une équipe de Formule 1 sur la grille de départ.

"Aujourd’hui n’est que le début. J’étais très fier d’être en piste pour la toute première séance d’essais de l’histoire de Cadillac F1" a noté Pérez. "Bien qu’il y ait beaucoup de petits détails que nous devons peaufiner, c’était dans l’ensemble une étape majeure pour l’équipe de réussir à aligner deux voitures, à les faire rouler et à accumuler les kilomètres."

"Avec l’esprit et l’expérience dont dispose cette équipe, je suis certain que nous progresserons. Pour l’instant, notre objectif est d’avancer étape par étape, en commençant par une journée plus fluide demain pour bien préparer les qualifications."

Graeme Lowdon, le team principal, a tenu à remercier une nouvelle fois tous les membres de l’équipe pour le fait d’avoir réussi à amener les deux voitures et les avoir fait rouler de manière presque normale : "Demain marquera le premier anniversaire de l’admission officielle de Cadillac F1 Team en Formule 1."

"J’ai une conscience très concrète de ce qu’il faut pour bâtir une équipe, particulièrement dans un délai aussi court, et pour aligner aujourd’hui deux voitures face aux meilleurs mondiaux. C’est un immense témoignage du travail accompli par toute l’équipe à Indianapolis, Charlotte et Silverstone."

"J’ai la chance d’être aux premières loges pour voir ce que chacun a accompli, et j’aimerais remercier non seulement tous les membres de l’équipe, mais aussi tous ceux qui les soutiennent : les familles et les amis. C’est le socle sur lequel nous bâtissons notre équipe."

Pat Symonds, ingénieur exécutif de l’équipe, a lui aussi tiré le bilan de cette première journée de compétition de Cadillac : "Aujourd’hui marque un moment historique pour l’écurie. Un moment de grande fierté pour un très grand nombre de personnes qui ont placé beaucoup de confiance dans ce projet et fourni une quantité de travail incroyable."

"Nous avons eu une journée difficile avec Checo, avec deux problèmes totalement distincts cet après-midi. L’un d’eux concernait le système de carburant, ce qui nous a obligés à retirer l’unité de stockage d’énergie pour y accéder, nous faisant sortir très tard. Ensuite, nous avons repris la piste et avons malheureusement subi une fuite hydraulique."

"Ce sont des problèmes de jeunesse, mais nous les surmonterons. Nous avons eu une assez bonne journée avec Valtteri. Nous avons pu en apprendre davantage sur la voiture et les pneus. Nous avons effectué le travail nécessaire et obtenu les réponses dont nous avions besoin. Nous abordons la journée de demain avec beaucoup plus de connaissances."