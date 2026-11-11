Hill : Ferrari doit privilégier Hamilton pour 2027 pour le retour aux titres mondiaux

Ferrari doit-elle sacrifier l’égalité entre ses pilotes pour maximiser ses chances de remporter le championnat du monde en 2027 ? Pour Damon Hill, la réponse est oui. Le champion du monde 1996 estime que la Scuderia devrait faire de Lewis Hamilton son pilote numéro un, convaincu que le Britannique possède les qualités nécessaires pour décrocher un huitième titre mondial. Une position renforcée par les tensions apparues avec Charles Leclerc au Grand Prix de Mexico, mais qui ne fait pas l’unanimité. Anthony Davidson considère au contraire qu’un tel statut doit se mériter en piste.

Le débat sur la gestion des pilotes Ferrari continue d’agiter le paddock de Formule 1. Malgré une saison 2026 marquée par le retour en forme de Lewis Hamilton, la cohabitation entre le septuple champion du monde et Charles Leclerc suscite de nouvelles interrogations, notamment après leur accrochage au départ du Grand Prix de Mexico.

Les deux hommes occupaient alors les deux premières positions de la course, Hamilton s’étant élancé depuis la pole position et ayant conservé la tête à l’approche du premier virage. Mais leur confrontation dès le premier tour a compromis les chances de Ferrari de réaliser un doublé, ouvrant finalement la voie à une victoire de Max Verstappen.

Après la course, Hamilton avait vivement critiqué l’attitude de son coéquipier, jugeant sa manière de défendre sa position excessivement agressive envers un pilote de la même équipe. Fred Vasseur, directeur de Ferrari, avait lui aussi exprimé son mécontentement face à cet incident.

Les tensions semblaient toutefois s’être apaisées lors du Grand Prix du Brésil à São Paulo, organisé le week-end suivant. Hamilton avait alors expliqué que les différends avec Leclerc avaient été réglés après une discussion entre les deux hommes.

Mais pour Damon Hill, cet épisode a mis en lumière un problème plus profond dans le fonctionnement de Ferrari.

Hill veut que Ferrari fasse de Hamilton son pilote numéro un

Dès la fin du Grand Prix de Mexico, le champion du monde 1996 avait pris position sur les réseaux sociaux en appelant Ferrari à privilégier Lewis Hamilton pour la saison 2027.

Hill estimait notamment que le Britannique pourrait offrir un nouveau titre mondial à la Scuderia si celle-ci décidait de le soutenir sans réserve.

"Lewis apportera des résultats à Ferrari s’ils le soutiennent à 100%", avait-il écrit.

Invité de l’émission The F1 Show sur Sky Sports après la série de trois Grands Prix consécutifs, l’ancien pilote Williams a développé son raisonnement.

Selon lui, Ferrari a consacré trop de ressources et d’efforts au recrutement de Hamilton pour ne pas exploiter pleinement son potentiel dans une éventuelle lutte pour le championnat.

"Ferrari a énormément investi dans Lewis, ils l’ont fait venir, c’est un nom immense dans ce sport", a expliqué Hill.

"S’ils disposent d’une voiture compétitive l’année prochaine, ils pourraient remporter le championnat du monde des pilotes et celui des constructeurs. Et je ne vois pas comment ils pourraient y parvenir avec deux pilotes qui se comportent actuellement comme ils le font, si Charles se bat constamment contre Lewis de cette manière."

Pour Hill, la Scuderia doit donc prendre une décision stratégique plutôt que de laisser ses deux pilotes se disputer librement les positions en piste.

"En tant que directeur d’écurie, il faut donc décider de quelle manière on va aborder cette bataille. Et, pour moi, il serait logique de tout miser sur Lewis."

"De toute façon, il est déjà là. Vous avez traversé toutes les difficultés et réalisé tous les investissements nécessaires pour le faire venir. Ce serait évidemment une histoire immense. Son huitième titre mondial est là, à portée de main."

Hill reconnaît néanmoins qu’une telle décision serait difficile à accepter pour Charles Leclerc, présent chez Ferrari depuis bien plus longtemps que son coéquipier.

"Maintenant, Charles pourrait dire : ’Eh bien, c’est totalement injuste, vous savez, je suis ici depuis plus longtemps.’ Mais oui, tu es là depuis plus longtemps, sauf qu’il faut regarder les résultats."

"Lewis a un argument valable, à savoir qu’il est là pour faire gagner l’équipe, pas simplement pour être un pilote Ferrari."

Le retour en forme de Hamilton change la donne

L’argumentation de Damon Hill repose également sur le redressement spectaculaire de Lewis Hamilton en 2026.

Après avoir remporté le septième et dernier titre mondial de sa carrière en 2020, le Britannique avait manqué une huitième couronne historique lors de la finale controversée d’Abu Dhabi en 2021, remportée par Max Verstappen.

Cet épisode avait marqué le début d’une période plus difficile pour Hamilton, alors que Mercedes, avec qui il avait remporté six de ses sept championnats, avait perdu sa position dominante. Cette baisse de compétitivité avait finalement contribué à sa décision de rejoindre Ferrari pour la saison 2025, dans le cadre d’un transfert particulièrement retentissant.

Mais les dernières années du Britannique chez Mercedes, puis sa première campagne avec la Scuderia, avaient alimenté les interrogations sur son niveau de performance. Hamilton avait notamment été dominé par George Russell lors de sa dernière saison avec Mercedes, avant de connaître une première année difficile face à Charles Leclerc chez Ferrari.

Certains observateurs avaient alors commencé à se demander si le septuple champion du monde n’était pas engagé dans une phase de déclin. La saison 2026 a cependant profondément modifié cette perception.

Les nouvelles monoplaces introduites cette année semblent mieux convenir à son style de pilotage, permettant au Britannique de retrouver un niveau de compétitivité nettement supérieur.

Hamilton a notamment décroché sa première victoire en Grand Prix avec Ferrari à Barcelone, ravivant l’espoir de le voir se battre à nouveau pour le titre mondial.

Un retour au premier plan qui impressionne Damon Hill, lui-même surpris par la capacité du pilote Ferrari à retrouver son meilleur niveau.

"Je pense que Lewis possède une certaine autorité naturelle. Je veux dire, n’oubliez pas dans quel état il était l’année dernière. Il était anéanti."

"En réalité, il est anéanti depuis Abu Dhabi, en 2021, vous savez. Il s’est battu pour remonter la pente. Il a été incroyablement performant cette année, bien meilleur que ce que j’imaginais, parce que je pensais que ce serait très difficile. Mais il s’est reconstruit."

Hill estime que les résultats obtenus cette saison démontrent que Hamilton possède encore les ressources nécessaires pour viser les plus grands objectifs.

"C’est un individu extraordinaire. Et je pense qu’il a réussi à décrocher des pole positions et à remporter des courses cette année avec Ferrari. Qui aurait dit l’année dernière que ce serait possible ?"

Le champion du monde 1996 considère toutefois que les performances individuelles ne suffiront pas si Ferrari ne parvient pas à résoudre les tensions internes qui pourraient compromettre ses ambitions.

"Nous devons régler cette question au sein de l’équipe parce qu’il y a un problème politique dans cette écurie. Pour moi, il semble qu’il existe des factions au sein de l’équipe qui soutiennent un camp ou l’autre."

"On ne peut pas se permettre cela si l’on veut être un concurrent efficace face à Red Bull, McLaren et Mercedes."

Davidson refuse qu’Hamilton soit privilégié sans l’avoir mérité

Cette position ne fait toutefois pas l’unanimité parmi les consultants de Sky Sports. Présent aux côtés de Damon Hill, Anthony Davidson a exprimé ses réserves concernant l’idée de désigner automatiquement Hamilton comme pilote numéro un de Ferrari.

L’ancien pilote de Formule 1 estime qu’une telle hiérarchie ne peut être justifiée que par une supériorité démontrée de manière régulière sur la piste.

Pour illustrer son propos, Davidson a évoqué le fonctionnement de Red Bull autour de Max Verstappen.

Le quadruple champion du monde bénéficie depuis plusieurs saisons d’un statut privilégié au sein de l’écurie autrichienne, mais Davidson considère qu’il a obtenu cette position grâce à ses performances.

"Mais est-ce que tu ne penses pas que, chez Red Bull, ce n’est pas comme s’ils donnaient à Max un meilleur matériel ? Il a incontestablement gagné ce statut au sein de l’équipe grâce à sa domination sur les temps au tour, à elle seule."

"Et c’est pratiquement à chaque fois. Un peu comme [Michael] Schumacher face à [Rubens] Barrichello, [Felipe] Massa ou [Eddie] Irvine."

Davidson rappelle que Michael Schumacher avait lui aussi établi une hiérarchie claire au sein de ses équipes grâce à sa supériorité sportive.

"Il était tout simplement imbattable à chaque fois. Et cela se gagne. Il faut mériter ce statut."

La situation actuelle de Ferrari rend d’ailleurs cette question particulièrement délicate. À trois Grands Prix de la fin de la saison 2026, Lewis Hamilton occupe la quatrième place du championnat du monde des pilotes, juste devant Charles Leclerc.

Mais seulement 12 points séparent les deux hommes au classement, ce qui ne traduit pas une domination suffisamment nette pour justifier, aux yeux de Davidson, une hiérarchie imposée.

"Je ne suis pas à l’aise avec cette idée, quand je pense à Charles et à la vitesse qu’il avait, particulièrement l’année dernière. Je ne serais pas à l’aise si l’on disait simplement que Lewis est le numéro un de l’équipe et que Charles, quelle que soit sa position, doit terminer derrière lui."

"Cela me met mal à l’aise. Je pense que, dans une certaine mesure, il faut mériter ce statut au sein de l’équipe."