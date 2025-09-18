Hadjar répond aux rumeurs sur sa promotion, Marko est ’content’ de moi

Isack Hadjar a répondu aux spéculations croissantes concernant une éventuelle promotion chez Red Bull pour la saison 2026 de F1.

Selon plusieurs sources concordantes Red Bull a choisi Hadjar comme coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull l’année prochaine.

Le Dr Helmut Marko n’a pas voulu le confirmer officiellement ce matin mais a clairement laissé entendre que cela serait le cas, voulant toutefois attendre encore quelques courses avant de faire l’annonce .

S’exprimant dans le paddock de Bakou aujourd’hui, Hadjar a été interrogé sur les spéculations croissantes concernant son avenir, qui ont aussi été alimentées par sa dernière interview donnée à Canal+.

"Je m’en fiche complètement !" a-t-il répondu.

"J’ai une idée, mais je ne sais pas. Je me fiche des rumeurs, vraiment. J’ai eu environ cinq jours de repos à la maison. J’avais autre chose à faire que de regarder Instagram."

Que lui a dit Helmut Marko alors ?

"Il a été clair avec moi avant qu’on reprenne la saison à Zandvoort. Il a besoin de résultats. J’étais un peu sur une période où j’essayais mes trucs mais ça ne payait pas. Je suis rentré de vacances, j’ai aligné deux gros week-ends. Donc oui, le discours a un peu changé et je pense qu’il est content."

Hadjar a préféré commenter le rythme de Racing Bulls, confiant que la VCARB 02 pourra être performante ce week-end... au moins sur un tour. La course lui donne déjà moins confiance.

"L’asphalte ressemble à celui du Canada, et c’était notre pire course de la saison. Nous avons eu du graining dès le départ et nous utilisons le composé le plus tendre cette année, donc il y aura des difficultés, je pense, mais le rythme brut sur un tour devrait être bon."

De quoi prendre des risques donc ce week-end ? Une chose qu’il aime faire.

"C’est dans tous les aspects, c’est essayer des réglages un peu extrêmes. C’est moi, de mon côté, prendre des risques en piste. Je n’ai pas peur de faire des erreurs, d’aller chercher les limites dès les essais libres. Et en qualifications, souvent, en termes de stratégie, de plan de roulage, de me la jouer un peu solo et faire ce que je pense marche le mieux pour moi."

"C’est pour ça que quand j’ai dit que je prends des risques, je ne mets personne en danger. C’est juste que moi, je mets mes résultats en danger. Par contre, quand ça paie, ça paie bien."

Hadjar s’est imposé comme un talent brut dès sa première saison, démontrant sa résilience mentale après avoir rebondi après la déception cuisante d’un accident lors du tour de formation lors de sa première course.

Le Français de 20 ans a déclaré à Bakou avoir identifié un domaine sur lequel il se concentrera pleinement pour le dernier tiers de la saison.

"Je pense que c’est peut-être d’un point de vue technique. C’est un monde très technique, je dirais, en tant que débutant, c’est là que j’apprends le plus. Je ne pilote pas vraiment la voiture à l’instinct encore, mais je sais de mieux en mieux comment faire."