Grand Prix d’Azerbaïdjan de F1 : la qualification en direct à Bakou

Après trois séances d’essais libres dominées par McLaren F1 et Ferrari, c’est l’heure du verdict de ce Grand Prix d’Azerbaïdjan, avec la séance de qualification. L’occasion de définir la grille de départ de la course sur le sélectif tracé de Bakou.

On pourrait avoir cinq candidats à la pole position, avec Lando Norris et Oscar Piastri chez McLaren, Charles Leclerc et Lewis Hamilton chez Ferrari, et Max Verstappen pour Red Bull. Les pilotes Mercedes n’étaient pas loin, comme Alex Albon et Carlos Sainz, mais ils semblaient trop loin pour la pole position.

Derrière, l’accession à la Q3 se jouera évidemment entre les Williams, même si elles semblent rapides, et les Racing Bulls, ainsi que les Haas et les Sauber. Du côté d’Aston Martin et d’Alpine, la situation semble un peu plus compliquée.

Un des grands enjeux sera l’utilisation des pneumatiques, car la gomme C6 la plus tendre est visiblement trop tendre pour être utilisée de manière optimale sur l’ensemble d’un tour. Des pilotes pourraient donc décider de choisir les pneus mediums, y compris en Q3, et l’on pourrait assister à des surprises.

13h40 : La forte pluie semble écartée pour aujourd’hui mais il y a quelques gouttes. Et c’est surtout le vent qui jouera un rôle, avec un sens très variable, parfois dans le dos des pilotes dans la longue ligne droite, parfois de face, et même sur le côté.

13h43 : On appris depuis les EL3 que le GP d’Azerbaïdjan resterait au calendrier pour plusieurs années supplémentaires.

13h48 : Les qualifications sont un enjeu si grand en vue des courses que les tensions sont nombreuses sur plusieurs sujets, mais rien qui n’inquiète ou perturbe les équipes.

13h57 : La température de l’air est de 21 degrés, celle de la piste grimpe à seulement 27 degrés, ce qui pourrait aider à utiliser les pneus tendres. Pour l’instant, il n’y a pas de pluie mais seulement quelques gouttes.

14h00 : C’est parti pour les qualifications !

Q1 - 18 minutes

14h04 : Alex Albon signe le premier temps en 1’43"778, et Nico Hülkenberg est deuxième en 1’44"2. Gabriel Bortoleto se place à un dixième d’Albon, et Oliver Bearman fait mieux en 1’43"122.

14h05 : Carlos Sainz le bat en 1’42"635, et Isack Hadjar se place troisième devant Esteban Ocon.

14h06 : Liam Lawson fait mieux en 1’42"448, et Yuki Tsunoda se place troisième en pneus mediums, c’est le seul pour l’instant. Leclerc prend la main en 1’41"982, et Hamilton se place quatrième.

14h07 : Norris prend la deuxième place en mediums, et Verstappen se place deuxième en mediums également.

14h08 : Albon a tapé au premier virage à l’intérieur et a cassé sa roue. Il immobilise sa voiture et c’est la fin de sa qualification, avec une bonne chance de résultat qui s’envole. Le drapeau rouge est déployé !

14h11 : Hülkenberg est convoqué à 15h40, heure française, pour un non-respect des règles de drapeaux jaunes. L’Allemand a dépassé sous régime de drapeau jaune après la fin de séance en EL3.

14h12 : Antonelli est également sous le coup d’une possible enquête pour une infraction au drapeau jaune également.

14h13 : La séance va reprendre à 14h15 !

14h15 : C’est reparti, et plusieurs pilotes dont les pensionnaires de McLaren sont en mediums.