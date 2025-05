GP de Miami de F1 : La séance d’essais libres en direct

Le sixième week-end de la saison débute ce vendredi, en fin d’après-midi en France, avec la seule séance d’essais libres du Grand Prix de Miami. Alors que la pluie pourrait perturber la fin du week-end, c’est le soleil qui attend les pilotes et les équipes pour cette première journée de roulage aux abords du Hard Rock Stadium.

La journée se conclura par le Sprint Shootout, la qualification qui définira la grille de départ pour le Sprint de samedi. En vue de celui-ci et de la course, la FIA a d’ailleurs pris la décision de rallonger une zone DRS.

C’est la zone qui accompagne la ligne droite avant le virage 11, qui se voit allongée de 75 mètres pour augmenter les possibilités de dépassements. Le point d’activation est toujours positionné avant le rapide virage 9.

18h15 : Lando Norris ne courra pas avec la version du casque présentée hier. En effet, c’est un heaume imitant une boule à facettes qu’arbore le pilote McLaren ce week-end, mais les facettes ne seront qu’un vinyle collé sur le casque, contrairement à la version de présentation, sur laquelle elles étaient réellement collées.

18h16 : Six équipes amènent des évolutions ce week-end. Red Bull apporte un nouveau plancher, qui a été validé in extremis pour être envoyé en Floride. Mercedes a un nouvel aileron arrière spécifique au circuit. Aston Martin apporte également des ailerons avant et arrière conçus pour Miami, ainsi qu’un beam wing spécifique. Alpine a revu sa suspension et ses écopes de freins à l’avant, Williams a un beam wing spécifique pour Miami et Sauber a également retouché sa suspension avant.

18h23 : Christian Horner, le directeur de Red Bull, a envoyé un message à Max Verstappen et Kelly Piquet après l’annonce de la naissance de leur fille Lily : "Hé Max, toutes mes félicitations pour ta paternité. Quel bel ajout à votre famille. Prépare-toi à des nuits tardives et des levers tôt, et assure-toi de participer au changement des couches, c’est obligatoire. C’est une excellente nouvelle pour toi, Kelly et P [Penelope, la fille de Kelly], et nous vous souhaitons le meilleur."

18h25 : On rappelle que trois équipes ont une livrée spéciale ce week-end : Ferrari célèbre un an de partenariat avec HP avec des couleurs qui ont fait couler beaucoup d’encre. Du côté de Racing Bulls, c’est une livrée rose fluo pour célébrer une boisson énergétique, tandis que Sauber arbore une décoration encore plus colorée qu’à l’accoutumée.

18h28 : Les risques de pluie ne sont pas les seuls pour dimanche, puisqu’il y a maintenant 50 % de risques d’orage pour la course.

18h29 : La température de la piste est de 38 degrés, tandis que celle de l’air est de 27 degrés, et il y a des nuages pour accompagner cette première séance du week-end.