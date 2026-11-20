Le départ de Mark Webber et de son épouse Ann de l’entourage d’Oscar Piastri continue d’alimenter les spéculations sur l’avenir du pilote australien en Formule 1. Alors que le pilote McLaren présente cette séparation comme une évolution naturelle de sa carrière, Ralf Schumacher y voit le possible signe d’un changement beaucoup plus important. L’ancien pilote allemand estime que Piastri pourrait déjà préparer son départ de l’écurie britannique, où Lando Norris aurait progressivement pris l’ascendant. Il évoque même Williams comme une destination envisageable, malgré la difficulté d’y retrouver une monoplace plus compétitive que la McLaren.

Oscar Piastri pourrait-il être en train de préparer son départ de McLaren ? C’est en tout cas l’hypothèse avancée par Ralf Schumacher, qui considère que les récents changements intervenus dans l’entourage professionnel de l’Australien pourraient annoncer une nouvelle étape majeure dans sa carrière.

À 25 ans, Piastri vient de mettre un terme à une collaboration de sept années avec Mark Webber et son épouse Ann, qui l’accompagnaient dans la gestion de sa carrière. Une séparation inattendue qui a rapidement suscité des interrogations sur les intentions du pilote McLaren.

Selon plusieurs informations, l’Australien aurait également cessé de travailler avec IMG Models, l’agence de mannequins qu’il avait rejointe en 2025.

À ces changements professionnels s’ajoute une évolution plus visible de son image. Arrivé mercredi à Las Vegas pour le Grand Prix, Piastri arborait un style vestimentaire décontracté sensiblement différent de ses habitudes, renforçant l’impression d’une volonté de renouvellement personnel et professionnel.

Si aucun de ces éléments ne constitue en soi une preuve d’un futur transfert, leur accumulation nourrit les spéculations, particulièrement dans un contexte où la position de Piastri chez McLaren fait débat.

Consultant de Sky Deutschland, Ralf Schumacher a établi un lien entre ces changements et les difficultés rencontrées par Piastri face à Lando Norris au sein de l’écurie britannique.

"J’ai le sentiment que Piastri est actuellement en train de se positionner d’une certaine manière, avec l’intention de rejoindre une nouvelle équipe."

Schumacher va même plus loin...

"Je pense que l’histoire avec McLaren touche déjà à sa fin."

Pour expliquer son raisonnement, Schumacher estime que l’équilibre interne de McLaren a progressivement évolué en faveur de Lando Norris.

"Norris, grâce à son style de pilotage, a en quelque sorte pris l’initiative au sein de l’équipe et en est devenu le leader. Piastri connait une perte d’influence claire."

"Stella a dit qu’il avait besoin de Piastri au top l’an prochain pour que McLaren retrouve le sommet. Cela ressemble un peu à un ultimatum pour lui."

Cette lecture de la situation conduit Schumacher à envisager qu’un changement d’environnement pourrait devenir une option pour Piastri si celui-ci souhaite retrouver une position plus favorable.

Reste toutefois la question de sa destination. McLaren dispose d’une monoplace particulièrement compétitive et trouver une équipe capable de lui offrir de meilleures perspectives sportives ne serait pas une tâche facile.

Schumacher a néanmoins évoqué Williams comme une possibilité, sans présenter cette piste comme une négociation engagée ou une destination déjà choisie par l’Australien.

"Une telle hypothèse supposerait donc que Piastri privilégie un nouveau projet sportif plutôt que la garantie de disposer immédiatement d’une voiture aussi performante que celle de McLaren."

Piastri assure qu’il était simplement temps de changer

De son côté, Oscar Piastri a tenu à présenter sa séparation avec Mark et Ann Webber sous un angle beaucoup plus simple.

Interrogé à Las Vegas, l’Australien a expliqué que cette décision résultait d’une évolution naturelle de leur relation professionnelle, après sept années de collaboration.

Il ne l’a pas associée à une volonté de quitter McLaren ou à un changement d’écurie.

"Nous étions simplement arrivés à un stade de notre collaboration où il était préférable pour nous de poursuivre chacun notre propre chemin."

"J’avais le sentiment que c’était le bon moment pour quelque chose de nouveau."

Le pilote McLaren n’a cependant pas encore désigné de successeur permanent à Mark et Ann Webber.

"J’ai évidemment une sorte d’organisation intérimaire pour le moment, mais non, rien n’est encore définitivement fixé pour l’avenir."