Le patron de Toyota a vu ’son rêve’ se réaliser avec les débuts de Ryo Hirakawa en F1

Dix-sept ans après le retrait de Toyota de la Formule 1, Akio Toyoda a vécu un moment qu’il n’espérait plus forcément connaître : voir un pilote issu du programme du constructeur japonais prendre le départ d’un Grand Prix. Propulsé dans la Haas au dernier moment pour remplacer Esteban Ocon à Mexico, Ryo Hirakawa a réalisé un rêve personnel, mais aussi celui du président de Toyota, qui lui a adressé une longue lettre particulièrement émouvante. Au-delà de cette première apparition, Toyoda confirme son ambition de voir les pilotes japonais progresser jusqu’au podium, voire jusqu’à la victoire, tout en rappelant que leur accession à la F1 doit reposer sur leurs performances plutôt que sur le soutien financier du constructeur.

Le Grand Prix de Mexico restera une date importante pour Toyota, même si le constructeur japonais n’y était pas engagé avec sa propre écurie. Pour la première fois depuis son retrait de la Formule 1 à la fin de la saison 2009, un pilote directement issu de son programme sportif a participé à une course de la catégorie reine.

Ryo Hirakawa, 32 ans, pilote Toyota en Championnat du monde d’endurance et réserviste de Haas, a été appelé à remplacer Esteban Ocon après la décision de l’écurie américaine d’écarter le Français du reste du week-end mexicain.

Une opportunité inattendue pour le Japonais, qui avait pourtant vu s’éloigner ses chances d’obtenir un baquet de titulaire pour la saison 2027.

Pour Akio Toyoda, président de Toyota, cette première participation représentait bien davantage qu’un simple remplacement. Elle constituait l’aboutissement d’une ambition entretenue depuis dix-sept ans.

Pour célébrer cette étape, Toyoda a adressé une longue lettre personnelle à Hirakawa, dans laquelle il revient sur le chemin parcouru depuis la disparition de l’équipe officielle Toyota à la fin de l’année 2009.

Le dirigeant japonais a d’abord tenu à féliciter son pilote et à lui exprimer sa gratitude.

"Ryo, félicitations pour tes débuts en F1 ! Et surtout, merci. Du fond du cœur. Depuis que Toyota s’est retiré de la F1 en 2009, il y a un sentiment que je porte en moi."

"Je crois que chaque pilote de course rêve de conduire un jour la voiture la plus rapide du monde. Je voulais trouver un moyen de permettre à nos pilotes de réaliser ce rêve. Je voulais revoir un pilote Toyota courir en F1."

"C’était un rêve que j’avais gardé discrètement au fond de mon cœur pendant 17 ans. Grâce à notre partenariat avec Haas, nous avons progressivement créé des opportunités pour nos pilotes de relever le défi de la F1, à travers des essais et des séances d’EL1."

Le partenariat technique entre Toyota Gazoo Racing et Haas a ainsi permis au constructeur japonais de retrouver progressivement une présence dans l’environnement de la Formule 1, sans pour autant recréer une équipe d’usine.

Les séances d’essais et les participations aux premiers essais libres ont notamment constitué des étapes importantes pour préparer ses pilotes à une éventuelle titularisation.

"Et maintenant, 17 ans après 2009, ce jour est enfin arrivé. L’un des pilotes Toyota a participé à un Grand Prix de Formule 1. Et je ne pourrais pas être plus heureux que ce soit Ryo Hirakawa."

Hirakawa avait promis de ne jamais abandonner

Le président de Toyota est également revenu sur une conversation particulièrement importante avec Hirakawa, après que celui-ci avait connu une déception dans sa recherche d’un baquet de titulaire pour 2027.

Malgré ce revers, le Japonais avait assuré à Toyoda qu’il continuerait à poursuivre son objectif.

"La dernière fois que j’ai rencontré Ryo, c’était après qu’il avait connu une issue difficile dans sa quête d’un baquet de titulaire pour la saison suivante. À ce moment-là, Ryo m’a promis qu’il n’abandonnerait jamais."

"Les pilotes arrivent en F1 de plus en plus jeunes. Et j’étais sincèrement désolé que Ryo ait dû traverser autant de difficultés tout au long de son parcours."

"Je lui ai dit : ’Quand tu dois faire un choix, choisis le chemin qui te rend heureux. Choisis ce que tu veux vraiment faire’. Malgré cela, Ryo n’a jamais cessé de se préparer."

"Il s’est maintenu dans la meilleure condition possible, prêt à donner le meilleur de lui-même chaque fois qu’une opportunité pourrait se présenter, même si personne ne savait quand cette opportunité arriverait, ni même si elle arriverait un jour."

"Il a continué sans aucune garantie que ses efforts seraient récompensés. C’est pour cela que je suis si heureux de le voir faire ses débuts en F1."

Un remplacement improvisé, mais une détermination saluée

L’occasion tant attendue s’est finalement présentée de manière particulièrement soudaine à Mexico.

Après avoir participé aux EL1 du vendredi, Hirakawa a été rappelé dès le lendemain matin pour prendre le volant de la Haas lors des EL3, puis des qualifications, avant de disputer le Grand Prix du dimanche.

Toyoda a salué sa capacité à répondre présent malgré une préparation extrêmement limitée.

"Après avoir roulé en EL1 vendredi, Ryo a soudainement été appelé le lendemain matin pour participer aux EL3 et aux qualifications samedi, puis à la course dimanche. Avec très peu de temps pour se préparer, il a montré un rythme lui permettant de se battre pour une place en Q2 et, pendant la course, il a continué à attaquer jusqu’au bout."

"Le résultat final n’a peut-être pas été celui qu’il espérait. Mais voir Ryo affronter le plus haut niveau du sport automobile mondial avec autant de confiance et de détermination m’a rendu incroyablement fier. Quand j’ai vu Ryo s’aligner sur la grille de départ de F1, j’ai eu le sentiment que l’un de mes propres rêves s’était enfin réalisé, lui aussi."

Toyoda remercie Haas et tous ceux qui ont accompagné Hirakawa

Dans sa lettre, Akio Toyoda a également tenu à remercier personnellement Gene Haas, Ayao Komatsu et l’ensemble des membres de l’équipe pour avoir permis à Hirakawa de saisir cette occasion.

"Ryo, merci d’avoir réalisé mon rêve. Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements à Gene Haas, Ayao Komatsu, ainsi qu’à chaque ingénieur, mécanicien et membre de l’équipe TGR Haas F1 Team."

"Cette journée n’aurait pas été possible sans votre confiance en Ryo, votre soutien et les efforts considérables de chaque membre de l’équipe. Il faut tellement de personnes travaillant ensemble pour permettre à un seul pilote de réaliser son rêve de courir en F1."

"À chacun d’entre vous, merci. Sincèrement. Mes remerciements les plus chaleureux vont également à la famille de Ryo, qui l’a soutenu tout au long de son parcours, aux fans qui n’ont jamais cessé de l’encourager et à toutes les autres personnes qui l’ont accompagné en chemin."

Toyota ne veut pas acheter un baquet à ses pilotes

Cette ambition de développer des pilotes capables d’accéder à la Formule 1 s’accompagne toutefois d’une condition importante : Toyota ne souhaite pas que ses protégés obtiennent une place uniquement grâce à l’argent du constructeur.

Ayao Komatsu l’avait clairement expliqué à Mexico, en rappelant que le partenariat entre Haas et Toyota devait avant tout permettre de faire émerger des pilotes suffisamment compétitifs pour mériter leur place sur la grille.

"Ce pilote doit être le plus rapide, sinon cela ne fonctionne pour personne," avait déclaré le directeur de Haas.

"Toyota ne veut pas être considéré comme une entreprise qui se contente d’injecter de l’argent pour placer son pilote en Formule 1."

Cette philosophie explique pourquoi la première participation de Hirakawa ne garantit pas nécessairement une présence prolongée dans le championnat. Le Japonais ne devrait d’ailleurs pas conserver le volant de la Haas lors du prochain Grand Prix du Brésil, où Rafael Câmara est pressenti pour effectuer ses débuts de manière anticipée avec l’équipe américaine.

Pour Akio Toyoda, la participation de Hirakawa à Mexico doit constituer le début d’une nouvelle étape plutôt qu’un accomplissement isolé.

Le dirigeant souligne notamment que le pilote japonais a déjà atteint les sommets en endurance, mais qu’il espère désormais le voir progresser également en monoplace.

"La performance de Ryo a apporté des rêves et de l’inspiration à tellement d’enfants. En endurance, Ryo a déjà atteint le sommet mondial. Maintenant, j’espère qu’il pourra également franchir les prochaines étapes en monoplace."

"D’abord, marquer des points. Ensuite, monter sur le podium. Je veux que nous l’encouragions tous, avec les fans, étape après étape."

L’objectif ultime du président de Toyota dépasse cependant le seul cas de Hirakawa : il rêve de voir un pilote japonais remporter un Grand Prix de Formule 1.

"Et un jour, j’espère voir un pilote japonais se tenir sur la plus haute marche d’un podium de F1. Personne ne sait quand la prochaine opportunité se présentera. Mais après tout ce que Ryo a enduré, toute la patience dont il a fait preuve et tout le travail qu’il a accompli en continuant à croire en son rêve, je suis convaincu qu’il nous donnera une nouvelle raison de rêver."

Cette ambition rejoint les déclarations publiques de Toyoda, qui a réaffirmé son souhait de voir un jour un Japonais gagner en Formule 1.

"J’adorerais voir le jour où un pilote japonais se tiendra sur la plus haute marche du podium en F1."

Dans les derniers passages de sa lettre, Toyoda s’adresse de nouveau directement aux responsables de Haas et aux membres de l’équipe. Il les invite à poursuivre leur collaboration pour permettre à d’autres pilotes de suivre le chemin ouvert par Hirakawa.

"Gene, Ayao et tous les membres de TGR Haas F1 Team, continuons à créer des opportunités pour que nos pilotes puissent poursuivre leurs rêves. Construire des voitures et faire de la course ne sont jamais des choses que nous pouvons accomplir seuls. Il s’agit de personnes qui se rencontrent, deviennent des amis et des coéquipiers, et poursuivent leurs rêves ensemble."

"Je veux continuer à avancer en course avec vous tous, comme une seule équipe. Ryo, merci de nous avoir offert un moment aussi inoubliable. Et merci d’avoir réalisé mon rêve, à moi aussi !"