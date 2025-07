Grande-Bretagne, EL1 : Hamilton et Norris démarrent en tête à domicile

La saison 2025 de F1 atteint ce week-end la fin de sa première moitié, puisque le Grand Prix de Grande-Bretagne est la 12e manche sur les 24 que comporte le calendrier. Le circuit de Silverstone sera donc le théâtre de ce week-end de Formule 1.

Cette course marque les deux ans du renouveau de McLaren, puisque le GP de Grande-Bretagne 2023 était le week-end durant lequel Lando Norris et son équipe avaient retrouvé pour la première fois la première ligne de la grille et le podium.

Deux ans plus tard, le team de Woking est favori en arrivant à Silverstone, alors qu’Oscar Piastri et Norris sont en tête du championnat, tout comme McLaren chez les constructeurs. Mais évidemment, il ne faudra pas écarter les Ferrari et les Mercedes ce week-end, ainsi que Max Verstappen.

13h10 : McLaren a justement des évolutions ce week-end, avec le plancher qui est revu, tout comme les ailettes autour de l’écope de freins arrière. Red Bull apporte un nouveau plancher ainsi que de nouvelles dérives devant le plancher. Aston Martin amène un nouveau plancher complet, incluant les dérives et les bords de plancher, mais aussi un nouveau capot moteur. Haas a également un joli package avec un tout nouveau plancher, et des entrées d’air de pontons modifiées. Racing Bulls apporte un nouvel aileron avant, et Williams a de nouvelles dérives devant le plancher. Enfin, Sauber apporte un nouveau plancher et un nouvel aileron avant pour espérer continuer ses progrès.

13h12 : Ferrari n’a toujours pas sa nouvelle suspension arrière et a expliqué pourquoi plus tôt aujourd’hui (à lire ici).

13h14 : Il y aura deux jeunes pilotes au volant lors de ces EL1. Arvid Lindblad effectue ses premiers essais officiels à l’âge de 17 ans dans la voiture de Yuki Tsunoda chez Red Bull, tandis que Paul Aron, prêté à Sauber par Alpine, remplace Nico Hülkenberg.

13h17 : Rappelons qu’Andrea Kimi Antonelli aura 3 places de pénalité sur la grille, une sanction consécutive à l’accrochage avec Verstappen dont il était responsable en Autriche.

13h20 : A noter aussi que Verstappen est un peu moins à la limite en matière de points de pénalité, puisqu’il est redescendu à 9 points sur les 12 qui donneraient une suspension d’une course. Il gardera toutefois ce total jusqu’au Grand Prix du Mexique, en octobre.

13h30 : C’est parti pour les EL1 !

13h34 : Les premiers chronos tombent en 1’30, à l’image de Liam Lawson puis Pierre Gasly.

13h35 : Norris signe le meilleur chrono en 1’28"645.

13h39 : George Russell prend la tête de la séance en 1’28"570, tandis que Piastri et Verstappen se placent troisième et quatrième derrière Norris, et devant Lewis Hamilton.

13h41 : Hamilton prend à son tour le meilleur temps en 1’28"380, vite battu à nouveau par Norris en 1’27"991.

13h43 : Ca tombe encore avec Russell en 1’27"971. Tous ces pilotes travaillent avec la gomme médium.

13h44 : Pierre Gasly se paye un joli 360° à la sortie de Copse, à très haute vitesse. Le pilote Alpine F1 se rattrape bien et reste sur la piste durant le temps de la figure.

13h47 : Du côté des rookies, Aron est pour l’instant 13e et Lindblad 14e, alors que leurs chefs de file pour cette séance dont 10e (Bortoleto) et 6e (Verstappen).

13h48 : Piastri améliore le meilleur temps provisoire en 1:27.761. Il devance Russell, Norris et Hadjar, qui vient de monter au 4e rang devant Hamilton et Verstappen.

13h49 : Russell réplique à Piastri en 1:27.702 ! Avec un nouveau train de gommes. La Mercedes apprécie particulièrement ces conditions certes ensoleillées mais relativement fraiches (22°C dans l’air).

13h51 : Ca bouge beaucoup avec de nouvelles gommes, toujours en médium : Lawson prend le meilleur temps puis Leclerc puis Hadjar en l’espace de quelques secondes ! Le nouveau meilleur temps à battre est de 1:27.502.

13h56 : Petite pause dans cette séance, presque tous les leaders sont aux stands. Seul Verstappen ressort, en pneus tendres cette fois.

13h59 : Verstappen remonte à la 3e place derrière Hadjar et Leclerc, avec un premier secteur très moyen.

14h00 : A mi-séance, le top 10 est Hadjar, Leclerc, Verstappen, Lawson, Piastri, Russell, Norris, Hamilton, Antonelli et Bortoleto. Les deux Williams d’Albon et Sainz ferment largement la marche, avec des tests en cours sur la FW47.

14h02 : La plupart des pilotes suivent Verstappen et tentent les pneus tendres. Norris améliore le meilleur temps en 1:27.354. Alonso se hisse à la 7e place.

14h04 : Piastri améliore en 1:27.278, battu dans la foulée par Leclerc en 1:27.095.

14h08 : Russell se glisse entre la Ferrari et la McLaren. Lawson se place 5e derrière les McLaren alors que Gabriel Bortoleto se paye un 720° juste après Copse. Comme pour Gasly, ça ne touche pas et ça repart... avec des pneus carrés.

14h11 : Piastri reprend la tête, puis Norris, puis Hamilton ! On est passé sous la barre des 1’27 avec le pilote Ferrari en 1:26.892.

14h15 : Williams se montre enfin avec Albon en 1:27.304, ce qui lui vaut le 7e temps entre Hadjar et Lawson.

14h21 : Les tours rapides sont maintenant terminés et la plupart des pilotes repartent sur un programme d’évaluation des longs relais, avec des médiums ou des tendres.

14h25 : A 5 minutes de la fin, Hamilton devrait conclure cette séance à domicile en tête. Norris et Piastri suivent, devant Leclerc, Russell, Hadjar, Albon, Lawson, Antonelli et Verstappen. Alonso et Stroll placent leurs Aston Martin F1 aux portes du top 10 devant Sainz, Lindblad, Ocon et Colapinto. Aron, Bearman, Gasly et Bortoletto complètent le top 20.

Drapeau à damier : Pas de changement et rien de particulier à signaler dans les cinq dernières minutes de la séance. Tous les pilotes de F1 - sauf Lindblad - vont aller faire leur essai de départ et débriefer avec leurs ingénieurs leurs impressions avant les Libres 2, à suivre en direct sur Nextgen-Auto.com à partir de 16h40 pour un début à 17h.