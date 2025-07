Sacrifier Horner pour tenter de garder Verstappen, le ’prix à payer’ pour Red Bull

Si Christian Horner a été limogé par Red Bull parce que le clan de Max Verstappen souhaitait son départ, comme cela a été allégué par certains observateurs, Günther Steiner estime qu’il s’agit alors d’une "chose étrange" de la part d’un pilote.

Jos Verstappen a été de loin celui qui a le plus critiqué Horner, en public comme en coulisses, prédisant même une implosion de l’équipe si Horner ne partait pas suite à son scandale l’an dernier.

Et, en effet, Red Bull a perdu son gourou du design, Adrian Newey, puis son directeur sportif de longue date, Jonathan Wheatley, entre autres départs d’importance venus ou à venir.

Max Verstappen, coincé entre son père et son directeur d’équipe, avait admis que cette tension n’était "pas agréable. Ni pour moi, ni pour mon père, ni pour Christian, ni pour l’équipe. Parce que ce genre de choses ne doit pas arriver."

Mais si les tensions semblaient s’apaiser, elles ont refait surface, Jos et Horner ayant une nouvelle dispute et un échange houleux à Silverstone. Quelques jours plus tard, Horner était limogé.

Alors était-ce une volonté du clan Verstappen, en échange d’une promesse de rester chez Red Bull Racing ? Rien, à ce jour, ne permet de l’affirmer. Il a en tout cas été révélé que Max Verstappen a rencontré Oliver Mintzlaff, le PDG de Red Bull, lors du GP de Grande-Bretagne, soit AVANT que Red Bull n’annonce son limogeage à Horner.

Il est fort probable que Verstappen ait été mis au courant du plan de Red Bull concernant Horner. Mais le Néerlandais a-t-il décidé de rester en échange ?

"Il se pourrait que Max ait fait du départ de Horner l’une de ses volontés," commente Steiner, ancien patron de Haas F1.

"C’est étrange pour un pilote de dire : ’Il faut que quelqu’un parte pour que je reste’. Ce n’est jamais dit aussi clairement, car cela met l’autre vraiment en colère, et en tant que meilleur pilote de F1 au monde, vous ne devriez pas avoir à faire ce genre de choses, agir ainsi sur le management."

"Mais, d’un autre côté, il se pourrait que Red Bull ait vu les choses ainsi et ait pris la décision de faire le nécessaire pour conserver son quadruple champion du monde."

"Mais peut-être qu’ils [Red Bull] ont tiré des conclusions hâtives et ont dit que si nous voulions garder Max, il fallait changer quelque chose et nous avons laissé partir Christian."

"Parce que, évidemment, Jos et Christian n’étaient pas d’accord sur beaucoup de choses. C’était de notoriété publique et cela s’est même déroulé publiquement."

"Ce n’est donc bon ni pour l’équipe ni pour le pilote."

"Max s’est toujours tenu à l’écart de ça, très intelligemment. Alors peut-être que la haute direction de Red Bull a dit que si nous voulions que Max soit content, pour le garder, nous devions faire quelque chose."

"Et évidemment, nous voulons le meilleur pilote du monde. Et cela a un prix."