Feu vert pour Verstappen pour sa première course sur la Nordschleife
Le rendez-vous est fixé à demain en GT
Personne n’en doutait vraiment mais Max Verstappen pourra bien participer pour la première fois à une course GT sur la Nordschleife samedi.
Comme nous vous le rapportions à nouveau plus tôt ce jour,le pilote Red Bull Racing est présent sur le célèbre tracé allemand pour obtenir les licences / permis nécessaires pour pouvoir y courir.
Le quadruple champion du monde de Formule 1 souhaite obtenir un permis A pour participer à terme aux 24 Heures du Nürburgring, ce qui signifie qu’il doit faire ses débuts en GT lors d’une épreuve de quatre heures.
Verstappen a donc dû suivre un stage vendredi pour être autorisé à piloter. Il a effectué deux tours de reconnaissance derrière une Mercedes et a passé un examen théorique. Sans problème, bien évidemment.
Voici le permis B dans la poche qui lui permet donc de courir samedi au volant de la Porsche Cayman GT4 en photo. S’il fait deux bons résultats samedi, il pourrait décrocher son permis A et courir en GT3 dès dimanche.
Verstappen s’est enfin confié officiellement sur son week-end à venir.
"La course automobile n’est pas seulement mon métier, c’est aussi mon hobby."
"Ce week-end, je serai sur la Nordschleife avec l’objectif d’obtenir la licence obligatoire pour courir ici au volant d’une GT3, car j’adorerais ça."
"La Nordschleife est en tête de ma liste de circuits sur lesquels je souhaite courir, car c’est un circuit extrêmement exigeant, avec sa longueur énorme et son tracé historique et étroit. J’ai hâte."
