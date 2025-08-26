Ferrari fait du teasing sur la livrée attendue pour le GP de Monza
Les 50 ans du premier titre de Lauda à l’honneur ?
Comme souvent à Monza, Ferrari arbore des livrées spéciales avec des occasions marquantes à célébrer.
En 2023, une palette de couleurs spéciale a été dévoilée pour célébrer son triomphe aux 24 Heures du Mans. Et en 2024, une livrée modifiée a été utilisée, avec Leclerc et son coéquipier de l’époque, Carlos Sainz, portant des combinaisons noires pour célébrer l’utilisation de la fibre de carbone en F1.
Et pour cette saison 2025, Ferrari célébrerait le 50e anniversaire de l’un des moments les plus marquants de l’histoire de l’écurie de Formule 1 lors du Grand Prix d’Italie qui aura lieu la semaine prochaine, après celui des Pays-Bas.
La Scuderia n’a pas connu une saison 2025 des plus heureuses, l’écurie n’ayant encore remporté aucune victoire en Grand Prix. Mais l’écurie sera soutenue par ses habituels tifosi à Monza et une victoire surprise, comme l’an dernier, n’est pas à exclure !
Alors quel évènement serait célébré cette année ? Selon plusieurs sources, Ferrari s’apprête à célébrer les 50 ans du titre de Champion du monde remporté par feu Niki Lauda sous ses couleurs.
C’est à Monza cette année-là que Lauda a terminé troisième, s’assurant ainsi le premier de ses trois titres pilotes, son coéquipier Clay Regazzoni remportant la course.
Pendant la pause estivale, Ferrari a documenté le triomphe de Lauda sur ses réseaux sociaux, de quoi confirmer cette hypothèse.
Ferrari a sorti aujourd’hui un bref teaser de Lewis Hamilton et Charles Leclerc, suivi de la légende : « Monza 2025 : Bientôt. »
"Quand je suis arrivé à Monza, c’était différent," raconte le Monégasque dans la vidéo.
Hamilton, dont la décision de rejoindre Mercedes était en grande partie due à l’influence de Lauda et à sa proximité, a ajouté : "Les tifosi sont tout simplement… on les voit là-bas dans toute leur splendeur."
"C’est un tel privilège et un tel honneur de pouvoir courir pour cette équipe."
