Ferrari a validé le fonctionnement de son nouveau plancher à Sakhir

La première journée d’activité en piste à Bahreïn a vu la Scuderia Ferrari mener à bien un programme chargé, impliquant trois pilotes.

Le Suédois de 21 ans, Dino Beganovic, jeune pilote talentueux de la Maranello Driver Academy, a piloté la voiture de Charles Leclerc en EL1 aux côtés de Lewis Hamilton. Au programme : l’évaluation du premier package de mise à jour de la saison, dont le principal élément était le fond plat de la voiture, qui a fonctionné comme prévu et a ensuite été utilisé sur les deux voitures pour le reste de la journée.

Charles Leclerc a signé le 4e temps à 5 dixièmes des McLaren.

"Les températures sont bien plus élevées que lors des essais hivernaux, donc les EL2 ont été compliquées. Le feeling dans la voiture est complètement différent et nous devons l’adapter.

Nous allons travailler là-dessus ce soir et essayer d’optimiser les réglages. J’essaie de pousser dans une direction qui me permettra d’exploiter au maximum la voiture pour mon style de pilotage. Avec nos concurrents bien en avance, je suis motivé pour combler cet écart au plus vite."

"Nous devons nous concentrer sur l’optimisation du potentiel de notre voiture. Je pense que nous pouvons encore gagner en performance avant les qualifications et nous ferons tout notre possible pour exploiter au maximum notre évolution. Nous verrons où cela nous mènera demain."

Lewis Hamilton était lui 8e à plus d’une seconde mais ne semble pas inquiet.

"Les EL1 ont été assez compliquées : la chaleur a rendu l’adhérence difficile, ce n’était donc pas la séance la plus représentative pour nous."

"Les EL2 ont été un pas en avant. Le tour en tendres semblait bon, mais je suis allé un peu trop loin dans le dernier virage et j’y ai perdu beaucoup de temps. Nos longs relais ont été solides, mais d’autres semblent plus compétitifs dans toutes les conditions. Nous allons donc travailler dur cette nuit pour réduire l’écart."

Dino Beganovic était lui ravi de piloter en Libres 1 (photo ci-dessous).

"Faire ma première apparition officielle en Formule 1 au volant d’une Ferrari est un véritable privilège et je me souviendrai toujours de cette journée à Bahreïn. J’ai passé un moment formidable, j’ai savouré chaque instant."

"Nous avons mené à bien notre plan sans problème et j’espère que cela a contribué à aider l’équipe. Je tiens à remercier Charles, l’équipe et la Scuderia Ferrari Driver Academy pour cette formidable opportunité."

"Je vais maintenant me concentrer sur ma campagne en Formule 2 et faire de mon mieux pour tirer le meilleur parti des enseignements d’aujourd’hui."