Sauber va devoir bien analyser ses données pour progresser à Sakhir

L’équipe Sauber a débuté le week-end de course sur le circuit international de Bahreïn par deux séances d’essais libres et fluides, sous la chaleur de la journée.

Les activités du vendredi ont été axées sur la collecte de données, le suivi de l’usure des pneus et le travail sur les réglages. La séance du soir s’est avérée particulièrement cruciale, le timing et les températures correspondant aux prévisions des qualifications et de la course. La principale tâche de l’équipe pendant la nuit sera d’analyser les données et d’optimiser les réglages pour les deux pilotes avant les qualifications.

20e et dernier, ce qui est peu courant (il était 6e en Libres 1), Nico Hülkenberg, déplore "un vendredi difficile. Pour la première fois cette année, nous avons dû faire face à des conditions très chaudes, surtout en journée lors des EL1. Les conditions étaient très différentes de celles de nos séances d’essais de février."

"Même si le roulage en pneus tendres n’a pas été à la hauteur des attentes, nous avons collecté de nombreuses données pour améliorer la voiture pour le week-end. Il s’agit maintenant d’analyser en détail les deux séances d’essais afin de prendre les bonnes décisions et d’être bien préparés pour le reste du week-end."

Gabriel Bortoleto était lui 11e temps des Libres 1 mais surtout plus rapide que son équipier en Libres 2 avec le 13e temps.

"La piste était très chaude en EL1, possiblement la piste la plus chaude sur laquelle j’ai couru en F1. Elle était très sale et l’équilibre était catastrophique. On a réussi à tout analyser et mettre la bonne voiture dans un bon équilibre pour les EL2."

"Mais je n’en sais pas plus sur le potentiel pour demain. Je l’ai juste pilotée, on doit maintenant regarder les données. C’est le moment le plus important de la journée, on regarde ce qu’on a fait et on décide de la direction dans laquelle on ira pour demain."