Sainz et Albon n’ont pas encore retrouvé l’équilibre de cet hiver

Carlos Sainz a laissé sa voiture lors des EL1 du Grand Prix de Bahreïn, mais il s’est rapidement rattrapé en EL2. Le pilote Williams F1 a terminé dans le top 10 de la deuxième séance, juste devant son équipier, et il est satisfait de ses performances.

"Une seule séance et je me suis rapidement mis dans le rythme. J’ai eu des soucis d’équilibre et de fenêtre de fonctionnement des pneus, mais on va faire nos devoirs ce soir pour essayer de faire mieux demain" a déclaré Sainz.

En revanche, la FW47 et le tracé de Sakhir sont très différents de cet hiver : "La plus grande leçon est que notre voiture et la piste sont très différentes des essais hivernaux, on doit donc s’assurer de faire assez de changements pour se mettre dans la bonne fenêtre demain."

Alex Albon aurait aimé davantage de rythme, et il a noté des problèmes d’équilibre sur la voiture qui sont spécifiques au circuit bahreïni. Cependant, il ne s’inquiète pas et pense qu’il est possible d’en venir à bout.

"On n’est pas aussi compétitifs qu’en essais hivernaux. On est un peu en retrait, on s’attendait un peu aux problèmes auxquels on a fait face, et ça a mis en lumière les problèmes d’équilibre qu’on a uniquement sur ce circuit. Si nous pouvons régler ça, nous aurons une meilleure voiture. On doit gérer les virages lents et ça sera très rapide" note le Thaïlandais.

Lorsqu’il a appris que Williams avait reçu une amende de 7500 euros pour l’incident en piste lors duquel il a failli percuter Luke Browning en EL1, le Thaïlandais s’est défendu d’en être responsable : "Je ne paie pas ça, ce n’était pas ma faute !"

"C’est un peu de mauvaise communication, mais ce n’est la faute de personne, je me concentrais sur certaines choses, Luke aussi, et il a fait un très bon travail pour ne pas me percuter."

Interrogé sur la hiérarchie, il détaille la manière dont il jauge les rivales de Williams : "Les Racing Bulls semblent rapides, je suis surpris par les Haas et Pierre est rapide. Ce sera serré, la voiture semble bonne."

Luke Browning (photo ci-dessous) n’a pas caché sa joie de rouler pour Williams en EL1 : "C’était fantastique, passer de la F2 aux essais F1 était difficile, c’était un grand pas en avant. Mais c’est toujours bien de passer de la F2 à la F1 et je pense avoir fait un bon travail. C’est la deuxième fois, je remercie Williams, car j’étais aussi dans une F1 à Monza la semaine dernière."

"L’objectif principal de la séance était des essais aéro, j’ai essayé de pousser un peu, dans le seul tour rapide que j’ai fait j’ai fait quelques petites erreurs, j’ai bloqué les roues, et je pense que j’aurais pu être plus proche."