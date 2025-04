Japon, EL1 : Norris en tête, débuts solides pour Tsunoda avec Red Bull

C’est l’heure des premiers essais libres du Grand Prix du Japon, qui se déroulent sous un soleil très intense. Alors que la pluie est annoncée pour la course, ce n’est pas du tout le cas de ce vendredi, et malgré une température plutôt fraiche dans l’air avec 14 degrés, la piste dépassait allègrement les 30 degrés.

Sur le plan des évolutions, Red Bull a apporté un nouveau capot moteur, ainsi qu’une nouvelle suspension arrière et de nouvelles écopes de freins arrière, tandis que sur le plan esthétique, l’équipe arbore ce week-end une livrée blanche et rouge en hommage à Honda.

Haas amène un nouveau plancher au Japon ce week-end, une évolution apportée plus vite que prévu et que le team admet qu’elle prend des risques avec cette nouveauté. A noter que l’équipe américaine a elle aussi une livrée thématique sur le Japon ce week-end.

Racing Bulls apporte un Halo reprofilé, et Williams a un tout nouvel aileron avant, comprenant une géométrie revue sur la moustache ainsi que des dérives verticales nouvelles. Enfin, Sauber, a un nouveau plancher, un nouvel aileron avant et un nouveau beam wing à la base de l’aileron arrière.

A noter qu’Alpine est la première équipe du plateau à faire rouler un jeune pilote, en offrant un premier roulage à Ryo Hirakawa, pilote de réserve de l’équipe, qui avait roulé pour Haas et McLaren l’an dernier, et qui est pilote pour Toyota en endurance. Il remplace Jack Doohan pour ces EL1.

Max Verstappen a signé le meilleur temps en 1’29"690 en pneus tendres, mais George Russell a fait mieux en 1’29"616, avec des pneus mediums de son côté. Lewis Hamilton a pris le troisième temps provisoire, tandis que les pilotes Haas amélioraient mais restaient dernier et avant-dernier.

Yuki Tsunoda a signé le cinquième chrono en pneus tendres, comme Verstappen. Alex Albon a pris le troisième temps provisoire avec des pneus durs sur sa Williams ! Il était le seul pilote équipé de gommes dures dans le top 10 avec Fernando Alonso.

Russell a fait encore mieux ensuite en 1’29"176, et Verstappen a amélioré à 0"0350 de son rival. Isack Hadjar s’est emparé du troisième chrono pour Racing Bulls. Russell a ensuite chaussé les pneus tendres pour progresser en 1’28"809.

Andrea Kimi Antonelli a signé le deuxième temps provisoire, et il a été battu par Tsunoda, qui s’est placé deuxième. Carlos Sainz a confirmé la bonne forme de Williams en se plaçant sixième, juste derrière son équipier. Oscar Piastri a signé le septième chrono en gommes tendres.

Charles Leclerc a pris le deuxième chrono, et Verstappen s’est replacé juste devant Tsunoda. Hamilton a progressé en sixième place, et Russell a remis tout le monde d’accord en 1’28"712. Liam Lawson s’est placé septième, battu par Sainz. Norris améliorait mais il a fait une erreur en passant par les graviers.

Tsunoda a encore amélioré pour se replacer à un peu plus d’un dixième de Verstappen, et Alonso est remonté cinquième, juste devant Antonelli. Albon a fait un passage par les graviers à l’épingle après un freinage raté.

Norris n’a pas flanché dans son tour suivant et a signé le meilleur temps de la séance à 19 minutes du terme en 1’28"549. Hamilton est remonté quatrième devant les Red Bull. Hirakawa est remonté au 12e rang, juste derrière les Williams, et devant Pierre Gasly, 14e.

Leclerc s’est plaint d’une mauvaise décélération, mais son équipe l’a rassuré quant au comportement de sa monoplace, expliquant qu’il avait un vent d’arrière qui pouvait lui donner cette impression.

Norris s’est plaint d’un début de graining sur les pneus et a demandé si d’autres pilotes le subissaient aussi. Son ingénieur, Will Joseph, lui a dit que Russell semblait en avoir également, et le pilote a simplement répondu : "Oui, mais moi j’en ai".

Par la suite, l’ingénieur a dit que Norris ne souffrait pas de dégradation, et Norris lui a dit : "Je ne comprends pas comment tu ne vois pas le graining, il est évident". Dans le même temps, Antonelli est sorti dans les graviers mais a pu revenir en piste sans dommages.

Les pilotes étaient clairement sur des longs relais en cette fin d’EL1, et à l’exception des pilotes Haas qui ont progressé, les chronos n’ont pas bougé. Norris a tenu sa première place devant Russell et les Ferrari de Leclerc et Hamilton, tandis que Verstappen complète le top 5.

Tsunoda s’est montré solide pour ses débuts en se positionnant à 0"107 de son équipier Verstappen, et Alonso a pris la septième place devant Hadjar, Antonelli et Sainz pour boucler le top 10 de cette première séance libre.

Albon est 11e devant Hirakawa, puis Lawson, Gasly et Piastri, qui n’a pas réussi de tour rapide. Lance Stroll est 16e devant la Sauber de Nico Hülkenberg, les Haas d’Oliver Bearman et Esteban Ocon, puis Gabriel Bortoleto.

