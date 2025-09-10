McLaren F1 a-t-elle ’manipulé’ le résultat du Grand Prix d’Italie ?

David Coulthard a eu l’impression de voir une manipulation de la course par McLaren F1, lorsque l’équipe a demandé à Lando Norris de laisser passer Oscar Piastri. Le pilote écossais avait lui-même vécu cela en 1998 quand l’équipe avait rappelé par erreur Mika Häkkinen au stand et avait demandé qu’il repasse devant.

Ce dimanche à Monza, Norris a d’abord accepté de laisser passer Piastri, ce que Coulthard ne prend pas du tout en compte au moment de juger la situation, et c’est pour ça que l’équipe a inversé les positions après l’arrêt raté de Norris.

"Vous pouvez donc voir que le pistolet pneumatique a fonctionné. Le pistolet à roue s’est détaché. Ils n’étaient pas sûrs" note Coulthard. "Il est reparti. Et ils ont reçu une séquence de lumières leur indiquant que tout était correctement en place. Il y a juste eu une hésitation, une erreur rare, étant donné que vous venez de souligner l’arrêt brillant qu’ils ont effectué pour Oscar."

"C’est juste la course. Ils ont manifestement estimé que la course était neutralisée, Lando ayant l’avantage à l’entrée des stands. Ils estiment qu’il a été désavantagé à cause de l’équipe, et non à cause de quelque chose qu’Oscar a fait sur la piste, et ils lui ont alors demandé de changer de place."

"D’un côté, je comprends, car ils jouent cette carte depuis l’année dernière. Ils se concentrent sur la victoire au championnat des constructeurs. En tant que pilote et en tant que petit garçon qui a grandi en étant fan de ce sport, je veux voir des courses roue contre roue. Et oui, parfois, les moteurs explosent. Oui, parfois, on est impliqué dans un incident."

"Cela ressemble un peu à de la manipulation, à une manipulation du résultat, et je dois dire que cela me met mal à l’aise. Mais c’est dans les règles, et c’est McLaren, n’est-ce pas ? Écoutez, ils vont remporter le championnat des constructeurs et le championnat des pilotes cette année, mais j’ai l’impression qu’on devrait les laisser faire."

Nico Rosberg s’inquiète pour l’équipe de Woking, qui a fixé un précédent qu’elle aura du mal à faire oublier : "Max partageait l’avis d’Oscar selon lequel les temps d’arrêt au stand font partie de la course et que chacun récolte ce qu’il sème."

"C’est une décision très difficile à prendre en interne et qui nécessitera des discussions, car je ne pense pas qu’Oscar sera satisfait. Vu de l’extérieur, on se dit que c’est la seule façon d’être juste, car Lando méritait la deuxième place après avoir réalisé un bien meilleur week-end, mais ce n’est pas aussi simple que cela."

Damon Hill a fait une blague sur le fait que Piastri ait été redevable à cause d’un abandon de Norris, mais il oublie lui aussi que la première faveur en piste a été faite par Norris, et non par Piastri : "En 1993, j’ai remporté le Grand Prix d’Italie parce que le moteur Renault d’Alain Prost a explosé."

"Je crains maintenant que Renault ne me demande de lui rendre la victoire ! Que pensez-vous de la politique de McLaren qui consiste à demander à un pilote de sacrifier un résultat garanti au profit de son rival ?"