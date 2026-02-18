Essais F1 - Bahreïn 2, Jour 1 : Leclerc en tête à la pause, de gros soucis pour Red Bull et Aston Martin

La première journée de la deuxième session d’essais hivernaux de la F1 a débuté ce mercredi à Bahreïn avec les 11 équipes en piste pour entamer une dernière semaine de préparation sur piste, qui mènera ensuite les teams à partir vers Melbourne pour le Grand Prix d’Australie.

Une matinée studieuse qui a toutefois vu des équipes avoir des problèmes, alors que chaque kilomètre parcouru est crucial pour mieux se mettre en conditions pour le début de saison 2026.

L’ouverture de la pitlane à 8h a marqué le début d’une séance d’essais intensives de quatre heures. Dès l’apparition du feu vert, un premier groupe composé d’Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris, Charles Leclerc et Alex Albon s’est élancé pour des tours de vérification.

Charles Leclerc a établi la première référence chronométrée, rapidement suivi par Antonelli et Norris, tandis qu’Isack Hadjar et Fernando Alonso ont rejoint la piste peu après. L’activité s’est intensifiée avec l’entrée de la Racing Bulls et de Pierre Gasly.

Ce dernier s’est emparé provisoirement du meilleur temps lors de son premier passage rapide avant de regagner son stand. La première heure a été rythmée par l’utilisation de grilles aérodynamiques menant à des tests à vitesse fixe, et par des améliorations successives.

Gasly a abaissé son propre chrono avant d’être surpassé par Norris, qui a placé la McLaren en tête. La hiérarchie a encore évolué lorsqu’Antonelli s’est emparé de la première place, tandis qu’Alonso et Arvid Lindblad ont enregistré leurs premiers temps significatifs.

Vers la fin de cette première heure, Charles Leclerc a repris l’avantage avec un tour rapide, se rapprochant des performances de la semaine précédente, alors que Cadillac, avec Sergio Pérez, est restée la seule absente en piste.

Un capteur visiblement détaché a été observé sur l’Aston Martin d’Alonso lors du passage à la deuxième heure. La séance a basculé ensuite dans une phase de longs relais. Albon et Hülkenberg ont amélioré leurs positions respectives.

Mercedes a effectué des modifications techniques sur la monoplace d’Antonelli, immobilisée au garage durant une trentaine de minutes. Pérez a enfin effectué une brève apparition pour un tour d’installation avant de s’effacer à nouveau. En piste, Lindblad est devenu le premier pilote à franchir le cap des 30 tours.

Malgré quelques blocages de roues et des glissades sans gravité, la session est restée fluide. Toutefois, des difficultés visuelles sont apparues pour Alonso, souffrant de sous-virage, tandis que Hülkenberg a effectué un passage bref dans le bac à graviers du virage 4.

À la mi-séance, sous une température de piste atteignant 40 degrés, les écuries se sont concentrées sur l’endurance avec des gommes dures et médiums. Chez Red Bull, Hadjar a été immobilisé par des travaux sur l’arrière de sa monoplace et un problème de refroidissement du circuit d’eau.

La situation a été plus critique pour Aston Martin, un problème moteur sur le bloc Honda a été identifié, contraignant Alonso à quitter son cockpit après seulement 28 tours. Un roulage encore contrarié pour l’équipe de Silverstone.

Parallèlement, Norris a connu des difficultés d’équilibre avec sa McLaren, marquées par des blocages de roues importants et une sortie de piste en fin de relais. La dernière heure de roulage a vu la Cadillac de Pérez entamer enfin une véritable série de tours chronométrés.

Antonelli s’est fait une frayeur au premier virage après un blocage de roue avant droit, l’envoyant loin dans la zone de dégagement. Pendant ce temps, Leclerc a confirmé la fiabilité de la Ferrari en franchissant la barre des 50 tours, et a enchaîné après cela.

Comme la semaine dernière, on retrouve Ferrari, McLaren et Mercedes aux avant-postes, avec le meilleur temps de Leclerc devant Norris et Antonelli. L’Italien a heureusement pu rouler, après avoir été grandement perturbé la semaine dernière.

Albon est quatrième devant un tir groupé des pilotes français, puisque Gasly devance Hadjar et Ocon. Alonso, Hülkenberg et Lindblad complètent le top 10 devant Pérez, qui a surtout roulé pour vérifier le bon fonctionnement de la Cadillac en fin de matinée.

Les chronos de la matinée :