Verstappen hausse le ton sur la F1, Mekies rassure : ’aucune inquiétude’

Le début de saison 2026 de la Formule 1 a déjà suscité de nombreux débats autour de la nouvelle génération de monoplaces. Parmi les voix les plus critiques figure celle de Max Verstappen, qui n’a pas caché ses réserves tout au long du week-end du Grand Prix d’Australie 2026 à Melbourne.

Au terme de la course de Melbourne, Verstappen avait de nouveau laissé planer un doute quant à sa patience face à la direction que prend la discipline : "Comme je l’ai dit, j’aime courir, mais on ne peut encaisser qu’un certain nombre de choses, n’est-ce pas ?’

Et le Néerlandais en a remis une couche après la course du jour, avouant qu’il s’était parfois cru dans Mario Kart !

Des critiques qui n’inquiètent toutefois pas le directeur de l’écurie Red Bull Racing, Laurent Mekies.

Interrogé sur l’état d’esprit de son quadruple champion du monde, Mekies s’est montré très serein. Malgré les remarques parfois tranchées du Néerlandais sur les nouvelles F1, le patron de Red Bull ne voit aucun signe d’un désengagement de son pilote.

Pour Mekies, ces commentaires ne doivent pas être interprétés comme une lassitude, mais plutôt comme une contribution constructive au développement du sport.

"Je pense que Max se soucie du sport et qu’il nous apporte énormément d’idées sur ce qui pourrait être amélioré. Nous l’écoutons."

Le dirigeant français rappelle d’ailleurs que la réflexion dépasse le seul cadre de Red Bull et implique l’ensemble du paddock.

"En tant que sport, nous discutons entre les équipes, avec la FIA et avec la F1 pour voir quelle est la voie à suivre. Évidemment, il s’agit de l’un des circuits les plus difficiles pour l’énergie. Il sera intéressant de voir, après la Chine, quelle différence cela fait d’aller sur un circuit un peu moins gourmand en énergie."

Les nouvelles monoplaces introduites cette saison ont en effet suscité plusieurs débats sur leur gestion énergétique et leur comportement en piste.

"S’il y a des améliorations à apporter, je suis sûr qu’en tant que sport nous trouverons un moyen de les mettre en place," ajoute Mekies.

Concernant la motivation du quadruple champion du monde, Mekies assure ne percevoir aucune évolution par rapport à la saison précédente.

"Non, je n’ai aucune inquiétude. Quand il est avec nous, en ce qui concerne la relation avec l’équipe, il n’y a absolument aucune différence par rapport à l’année dernière dans la manière dont il pousse sur chaque détail et dans la précision de ses retours sur tout."

Cette capacité d’analyse extrêmement pointue avait d’ailleurs déjà été mise en avant par Mekies l’an dernier, lorsqu’il avait qualifié Verstappen de "capteur le plus cher qui soit".

"Il est capable de mettre de côté ses préférences personnelles lorsqu’il fait le débriefing avec nous et lorsque nous cherchons la performance ensemble."

