Marko ’ne sait pas quelle pensée’ a poussé Verstappen à accrocher Russell

Helmut Marko admet être sceptique face à l’attaque délibérée de Max Verstappen sur George Russell. Le conseiller motorsport de Red Bull raconte ce qui a mené à la frustration de son pilote, ayant ensuite déclenché l’attaque en question.

"Dans la ligne droite, je dirais que Leclerc a percuté la voiture de Max" a déclaré Marko à Servus TV. "Ensuite, il y a eu la situation avec Russell. Il faut dire que Max connaît le règlement dans les moindres détails. Il a immédiatement dit ’il était hors de contrôle, et c’est pourquoi j’ai dû sortir de la piste’."

"La discussion interne était que c’était du 50-50. Et comme cela s’est produit juste après la période de la voiture de sécurité, l’impact d’une pénalité de 10 secondes est beaucoup plus important que si cela se produit au milieu de la course. Max ne voulait pas rendre la position. Mais il a reçu l’ordre de le faire, il l’a fait sous réserve de protestation."

Mais l’Autrichien reconnait qu’il n’a pas compris la volonté de son pilote : "Max a levé le pied de l’accélérateur, nous avons tous pensé qu’il laissait passer Russell. Et puis soudain, il a accéléré à nouveau. Je ne sais pas quel genre d’erreur d’appréciation ou de processus de pensée se produisait en lui. Et là, comme on dit, l’enfer s’est déchaîné."

Verstappen est à un point de pénalité d’une suspension, et Marko reconnait que ça n’aurait pas dû arriver : "Il y a déjà eu des problèmes par le passé. C’était inutile et beaucoup de points ont été perdus. Mais à cause de tous les incidents et des mauvaises décisions qui se sont malheureusement produites, les émotions ont simplement pris le dessus."

On a aussi appris qu’il n’y a pas eu de débriefing complet de la course pour ne pas obliger le pilote néerlandais à revenir sur sa course alors qu’il était "très tendu. Chacun suit son chemin. Et quand Max est de cette humeur, le mieux est de le laisser tranquille."

Le quadruple champion du monde a 11 points et à partir de l’Autriche, il n’en aura plus que neuf, pendant plusieurs mois. Marko est pourtant convaincu qu’il n’ira pas jusqu’à une suspension : "Mais cela n’arrivera pas. Max est un coureur difficile dans les duels, nous le savons. Mais il connaît aussi ses limites."